Αϋπνία: Αυτό είναι το πιο αποτελεσματικό και ανέξοδο μυστικό για να κοιμάστε καλύτερα τα βράδια

Η συστηματική έκθεση στο φυσικό φως, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες, μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να ρυθμίσει το βιολογικό του ρολόι, οδηγώντας σε νωρίτερο και βαθύτερο ύπνο, σύμφωνα με νέα μελέτη