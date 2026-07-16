Αϋπνία: Αυτό είναι το πιο αποτελεσματικό και ανέξοδο μυστικό για να κοιμάστε καλύτερα τα βράδια
Αϋπνία: Αυτό είναι το πιο αποτελεσματικό και ανέξοδο μυστικό για να κοιμάστε καλύτερα τα βράδια
Η συστηματική έκθεση στο φυσικό φως, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες, μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να ρυθμίσει το βιολογικό του ρολόι, οδηγώντας σε νωρίτερο και βαθύτερο ύπνο, σύμφωνα με νέα μελέτη
Μια παράδοξη σχέση μεταξύ φυσικού φωτός και ύπνου ανακάλυψαν ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο npj Biological Timing and Sleep. Ειδικότερα, η επιστημονική ομάδα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο χρόνος που περνούν οι άνθρωποι στο φυσικό φως της ημέρας μπορεί να τους βοηθήσει να κοιμούνται νωρίτερα, να έχουν βαθύτερο ύπνο, καθώς και να διατηρήσουν πιο υγιή πρότυπα ύπνου. Η μελέτη προστίθεται στα αυξανόμενα στοιχεία που δείχνουν ότι η έκθεση στο φως διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη ρύθμιση του εσωτερικού ρολογιού του οργανισμού. Όταν αυτός ο ρυθμός διαταράσσεται, τα προβλήματα ύπνου μπορούν να επηρεάσουν τη διάθεση, τη μνήμη, το μεταβολισμό και τη μακροπρόθεσμη υγεία.
Πώς το φως επηρεάζει τον ύπνο
Εργαστηριακές μελέτες έχουν δείξει ότι το φως μπορεί να μετατοπίσει το χρονοδιάγραμμα του ύπνου, επηρεάζοντας την ισορροπία διαφόρων σταδίων του. Το φως της ημέρας βοηθά στην επαναρρύθμιση του βιολογικού ρολογιού κάθε πρωί, καθορίζοντας πότε οι άνθρωποι αισθάνονται ξύπνιοι, πότε κουράζονται και πόσο βαθιά κοιμούνται.
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Πώς το φως επηρεάζει τον ύπνο
Εργαστηριακές μελέτες έχουν δείξει ότι το φως μπορεί να μετατοπίσει το χρονοδιάγραμμα του ύπνου, επηρεάζοντας την ισορροπία διαφόρων σταδίων του. Το φως της ημέρας βοηθά στην επαναρρύθμιση του βιολογικού ρολογιού κάθε πρωί, καθορίζοντας πότε οι άνθρωποι αισθάνονται ξύπνιοι, πότε κουράζονται και πόσο βαθιά κοιμούνται.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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