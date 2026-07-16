Σαλμονέλα: 8 οδηγίες από τον ΕΟΔΥ για την αποφυγή μόλυνσης

Η σωστή υγιεινή στην κουζίνα, το καλό μαγείρεμα των τροφίμων και η αποφυγή της επιμόλυνσης μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο λοίμωξης