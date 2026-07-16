Σαλμονέλα: 8 οδηγίες από τον ΕΟΔΥ για την αποφυγή μόλυνσης
Σαλμονέλα: 8 οδηγίες από τον ΕΟΔΥ για την αποφυγή μόλυνσης
Η σωστή υγιεινή στην κουζίνα, το καλό μαγείρεμα των τροφίμων και η αποφυγή της επιμόλυνσης μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο λοίμωξης
Από το σωστό μαγείρεμα του κοτόπουλου και των αυγών μέχρι το σχολαστικό πλύσιμο των χεριών και την ασφαλή διαχείριση των τροφίμων στην κουζίνα, απλές καθημερινές συνήθειες μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο μόλυνσης από σαλμονέλα.
Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό μαζικής τροφικής δηλητηρίασης στη Λαμία, επανέρχονται στο προσκήνιο τα μέτρα πρόληψης απέναντι σε μία από τις συχνότερες τροφιμογενείς λοιμώξεις.
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Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό μαζικής τροφικής δηλητηρίασης στη Λαμία, επανέρχονται στο προσκήνιο τα μέτρα πρόληψης απέναντι σε μία από τις συχνότερες τροφιμογενείς λοιμώξεις.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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