Δε θέλει να δεσμευτεί ή απλώς φοβάται; Τα 6 σημάδια που δίνουν την απάντηση
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Δε θέλει να δεσμευτεί ή απλώς φοβάται; Τα 6 σημάδια που δίνουν την απάντηση

Η δυσκολία στη δέσμευση δεν σημαίνει απαραίτητα έλλειψη συναισθημάτων - Πίσω απ' αυτή τη συμπεριφορά μπορεί να κρύβεται μια βαθύτερη ψυχολογική δυσκολία, που οι ειδικοί αποκαλούν «σχεσιακή αναποφασιστικότητα»

Δε θέλει να δεσμευτεί ή απλώς φοβάται; Τα 6 σημάδια που δίνουν την απάντηση
ygeiamou.gr team
Στην αρχή όλα μοιάζουν να κυλούν ιδανικά. Τα μηνύματα είναι συχνά, οι συναντήσεις γεμάτες ενθουσιασμό και τα σχέδια για τις επόμενες ημέρες γίνονται σχεδόν αυθόρμητα. Κάποια στιγμή, όμως, όταν η σχέση αρχίζει να ζητά το επόμενο βήμα, κάτι αλλάζει. Οι συζητήσεις για το μέλλον αποφεύγονται, οι αποφάσεις παίρνουν συνεχώς αναβολή και η αβεβαιότητα γίνεται μέρος της καθημερινότητας. Πρόκειται για έλλειψη ενδιαφέροντος ή μήπως συμβαίνει κάτι πιο σύνθετο;

Όπως εξηγεί στο Psychology Today η Susan Krauss Whitbourne, καθηγήτρια Ψυχολογίας και μέλος του Αμερικανικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Ψυχολογίας, η δυσκολία στη δέσμευση δεν είναι πάντα ένδειξη ότι κάποιος δεν αγαπά ή δεν ενδιαφέρεται αρκετά. Σε αρκετές περιπτώσεις συνδέεται με αυτό που οι ψυχολόγοι ονομάζουν «σχεσιακή αναποφασιστικότητα» (relational indecisiveness) – τη δυσκολία, δηλαδή, να πάρει κανείς αποφάσεις όταν αυτές αφορούν μία ερωτική σχέση. 

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ygeiamou.gr team
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