Λεύκανση δοντιών: Τι πραγματικά προσφέρει και τι δεν μπορεί να αλλάξει – Μια οδοντίατρος εξηγεί

*Γράφει η κυρία Ελισάβετ Κουκοπούλου, χειρουργός οδοντίατρος (DDS, MSc) με ειδίκευση στην αισθητική, επανορθωτική οδοντιατρική και τα εμφυτεύματα

Η λεύκανση είναι μια απόλυτα ασφαλής διαδικασία που στοχεύει στο να ανοίξει το φυσικό χρώμα των δοντιών. Οι εξωγενείς χρωστικές, που προκαλούνται από το κάπνισμα, την κατανάλωση καφέ ή την εναπόθεση τρυγίας (πέτρας), απομακρύνονται με τον επαγγελματικό καθαρισμό. Η λεύκανση, όμως, δρα στις ενδογενείς χρωστικές του δοντιού, εξουδετερώνοντάς τες με ασφαλή τρόπο, πάντα υπό την καθοδήγηση του οδοντιάτρου, χωρίς να προκαλεί φθορά στην αδαμαντίνη.

Δεν μπορεί να αλλάξει το χρώμα στεφανών, όψεων πορσελάνης, εμφράξεων (σφραγισμάτων) ή άλλων προσθετικών αποκαταστάσεων. Για ασφαλές, προβλέψιμο και φυσικό αποτέλεσμα, ο συνδυασμός επαγγελματικού καθαρισμού και εξατομικευμένης λεύκανσης αποτελεί την ιδανική προσέγγιση για ένα υγιές και λαμπερό χαμόγελο.



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