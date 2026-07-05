Απίστευτο: 11χρονος ξύπνησε με μια νυχτερίδα στο πρόσωπό του – Λίγες εβδομάδες μετά πέθανε από λύσσα

Ένα αγόρι 11 ετών από τον Καναδά έχασε τη ζωή του από λύσσα, αφού ξύπνησε μέσα στη νύχτα με μια νυχτερίδα να βρίσκεται πάνω στη μύτη και το στόμα του.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψης μιας οικογένειας σε εξοχική κατοικία στο βόρειο Οντάριο το 2024, σύμφωνα με την παρουσίαση της περίπτωσης που δημοσιεύθηκε τις προηγούμενες ημέρες στο Canadian Medical Association Journal.

Το παιδί, το όνομα του οποίου δεν δημοσιοποιήθηκε, ξύπνησε έντρομο και απομάκρυνε τη νυχτερίδα από το πρόσωπό του χτυπώντας την με το χέρι. Ο πατέρας του κατάφερε στη συνέχεια να την παγιδεύσει μέσα σε μια κατσαρόλα και την απελευθέρωσε έξω από το σπίτι, όπως αναφέρουν οι γιατροί του Τμήματος Παιδιατρικής και Παιδικής Υγείας του Πανεπιστημίου της Μανιτόμπα.



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