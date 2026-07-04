Καρκίνος μαστού: Ποιες γυναίκες μπορούν να αποφύγουν τη χημειοθεραπεία
YGEIAMOU.GR
καρκίνος μαστού Χημειοθεραπεία Metropolitan Hospital

Καρκίνος μαστού: Ποιες γυναίκες μπορούν να αποφύγουν τη χημειοθεραπεία

Η κυρία Ελένη Αραβαντινού Φατώρου, Παθολόγος Ογκολόγος Β' Ογκολογικής Κλινικής στο Metropolitan Hospital, παρουσιάζει τα νεότερα δεδομένα από το Παγκόσμιο Συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας, που ενισχύουν την τάση για πιο στοχευμένες και εξατομικευμένες θεραπείες

Καρκίνος μαστού: Ποιες γυναίκες μπορούν να αποφύγουν τη χημειοθεραπεία
ygeiamou.gr team


Κάθε χρόνο, το Παγκόσμιο Συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO) αποτελεί το επίκεντρο των επιστημονικών εξελίξεων, χαράσσοντας τον οδικό χάρτη για την αντιμετώπιση του καρκίνου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στο φετινό συνέδριο (American Society of Clinical Oncology 2026), που έλαβε χώρα στο Σικάγο, το ενδιαφέρον τράβηξαν οι εντυπωσιακές εξελίξεις για τον καρκίνο του παγκρέατος και τους καρκίνους κεφαλής και τραχήλου. Νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις και πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα δημιούργησαν μεγάλο ενδιαφέρον στην ογκολογική κοινότητα.

Όμως, και στον καρκίνο του μαστού παρουσιάστηκαν σημαντικά δεδομένα που αναμένεται να επηρεάσουν την καθημερινή κλινική πρακτική τα επόμενα χρόνια. Αν και δεν υπήρξε μία «επανάσταση» που να αλλάζει άμεσα τα πάντα, οι μελέτες που παρουσιάστηκαν ενισχύουν σταθερά την τάση προς πιο εξατομικευμένες και αποτελεσματικές θεραπείες.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr

ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης