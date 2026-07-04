Καρκίνος μαστού: Ποιες γυναίκες μπορούν να αποφύγουν τη χημειοθεραπεία



Κάθε χρόνο, το Παγκόσμιο Συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO) αποτελεί το επίκεντρο των επιστημονικών εξελίξεων, χαράσσοντας τον οδικό χάρτη για την αντιμετώπιση του καρκίνου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στο φετινό συνέδριο (American Society of Clinical Oncology 2026), που έλαβε χώρα στο Σικάγο, το ενδιαφέρον τράβηξαν οι εντυπωσιακές εξελίξεις για τον καρκίνο του παγκρέατος και τους καρκίνους κεφαλής και τραχήλου. Νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις και πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα δημιούργησαν μεγάλο ενδιαφέρον στην ογκολογική κοινότητα.

Όμως, και στον καρκίνο του μαστού παρουσιάστηκαν σημαντικά δεδομένα που αναμένεται να επηρεάσουν την καθημερινή κλινική πρακτική τα επόμενα χρόνια. Αν και δεν υπήρξε μία «επανάσταση» που να αλλάζει άμεσα τα πάντα, οι μελέτες που παρουσιάστηκαν ενισχύουν σταθερά την τάση προς πιο εξατομικευμένες και αποτελεσματικές θεραπείες.



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