Όζος στον θυρεοειδή: Πότε πρέπει να μας ανησυχήσει; Η ενδοκρινολόγος εξηγεί
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Θυρεοειδής Αδένας Όζοι θυρεοειδούς

Όζος στον θυρεοειδή: Πότε πρέπει να μας ανησυχήσει; Η ενδοκρινολόγος εξηγεί

Έως και το 60-70% των ενηλίκων εμφανίζει έναν ή περισσότερους όζους - Η κυρία Εύα Κασσή, Ενδοκρινολόγος – Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας-Βιοχημείας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Λαϊκό», αναλύει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε

Όζος στον θυρεοειδή: Πότε πρέπει να μας ανησυχήσει; Η ενδοκρινολόγος εξηγεί
ygeiamou.gr team

Οι όζοι του θυρεοειδούς αποτελούν ένα από τα συχνότερα ευρήματα στην κλινική ενδοκρινολογία και εμφανίζονται με αυξανόμενη συχνότητα με την πρόοδο της ηλικίας, ιδίως στις γυναίκες. Η ευρεία χρήση του υπερηχογραφήματος τραχήλου έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της ανίχνευσης μικρών, μη ψηλαφητών όζων, με αποτέλεσμα έως και το 60-70% των ενηλίκων να εμφανίζει έναν ή περισσότερους όζους κατά τον υπερηχογραφικό έλεγχο.

Παρά τη μεγάλη συχνότητά τους, στην πλειονότητα τους οι θυρεοειδικοί όζοι είναι καλοήθεις, ενώ μόνο το 5-10% αντιστοιχεί σε κακοήθεια. Συνεπώς, ο βασικός στόχος της ενδοκρινολογικής αξιολόγησης είναι η έγκαιρη αναγνώριση των ασθενών που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης ή θεραπείας, αποφεύγοντας παράλληλα τις άσκοπες επεμβάσεις.

Η διαγνωστική προσέγγιση ξεκινά με τη λήψη λεπτομερούς ιστορικού και την προσεκτική κλινική εξέταση. Ιδιαίτερη σημασία έχουν παράγοντες κινδύνου όπως η έκθεση σε ακτινοβολία της κεφαλής και του τραχήλου κατά την παιδική ηλικία, το οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του θυρεοειδούς ή συνδρόμων πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας, η ταχεία αύξηση του μεγέθους του όζου, η εμφάνιση δυσφωνίας, δυσκαταποσίας ή δύσπνοιας, καθώς και η παρουσία διογκωμένων τραχηλικών λεμφαδένων.

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ygeiamou.gr team
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