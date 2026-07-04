Όζος στον θυρεοειδή: Πότε πρέπει να μας ανησυχήσει; Η ενδοκρινολόγος εξηγεί
Έως και το 60-70% των ενηλίκων εμφανίζει έναν ή περισσότερους όζους - Η κυρία Εύα Κασσή, Ενδοκρινολόγος – Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας-Βιοχημείας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Λαϊκό», αναλύει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε
Οι όζοι του θυρεοειδούς αποτελούν ένα από τα συχνότερα ευρήματα στην κλινική ενδοκρινολογία και εμφανίζονται με αυξανόμενη συχνότητα με την πρόοδο της ηλικίας, ιδίως στις γυναίκες. Η ευρεία χρήση του υπερηχογραφήματος τραχήλου έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της ανίχνευσης μικρών, μη ψηλαφητών όζων, με αποτέλεσμα έως και το 60-70% των ενηλίκων να εμφανίζει έναν ή περισσότερους όζους κατά τον υπερηχογραφικό έλεγχο.
Παρά τη μεγάλη συχνότητά τους, στην πλειονότητα τους οι θυρεοειδικοί όζοι είναι καλοήθεις, ενώ μόνο το 5-10% αντιστοιχεί σε κακοήθεια. Συνεπώς, ο βασικός στόχος της ενδοκρινολογικής αξιολόγησης είναι η έγκαιρη αναγνώριση των ασθενών που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης ή θεραπείας, αποφεύγοντας παράλληλα τις άσκοπες επεμβάσεις.
Η διαγνωστική προσέγγιση ξεκινά με τη λήψη λεπτομερούς ιστορικού και την προσεκτική κλινική εξέταση. Ιδιαίτερη σημασία έχουν παράγοντες κινδύνου όπως η έκθεση σε ακτινοβολία της κεφαλής και του τραχήλου κατά την παιδική ηλικία, το οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του θυρεοειδούς ή συνδρόμων πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας, η ταχεία αύξηση του μεγέθους του όζου, η εμφάνιση δυσφωνίας, δυσκαταποσίας ή δύσπνοιας, καθώς και η παρουσία διογκωμένων τραχηλικών λεμφαδένων.
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