Κάτι τσίμπησε το παιδί: Πώς θα καταλάβουμε εάν είναι αλλεργικό – Τι πρέπει να έχει το «φαρμακείο εκδρομής»
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Αλλεργίες Κασσιανή Τζέλη Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ Τσιμπήματα

Κάτι τσίμπησε το παιδί: Πώς θα καταλάβουμε εάν είναι αλλεργικό – Τι πρέπει να έχει το «φαρμακείο εκδρομής»

Η κυρία Κασσιανή Τζέλη, Αλλεργιολόγος, Διευθύντρια Αλλεργιολογικού Τμήματος ΥΓΕΙΑ, εξηγεί ποια συμπτώματα μετά από τσίμπημα εντόμου δείχνουν αλλεργική αντίδραση και πότε οι γονείς πρέπει να ζητήσουν βοήθεια

Κάτι τσίμπησε το παιδί: Πώς θα καταλάβουμε εάν είναι αλλεργικό – Τι πρέπει να έχει το «φαρμακείο εκδρομής»
ygeiamou.gr team
Το καλοκαίρι έχει ήλιο, θάλασσα, παιχνίδι μέχρι αργά και, αναπόφευκτα και τσιμπήματα. Ένα κουνούπι στο πόδι, μια σφήκα στο χέρι, ένα πρήξιμο που «μεγαλώνει» και ένας γονιός που αναρωτιέται: «Είναι φυσιολογικό αυτό ή πρέπει να ανησυχήσω;»

Η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα τσιμπήματα στα παιδιά είναι ενοχλητικά, αλλά όχι επικίνδυνα. Προκαλούν φαγούρα, κοκκινίλα, πόνο ή τοπικό πρήξιμο και συνήθως υποχωρούν μέσα σε λίγες ημέρες. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου το τσίμπημα δεν μένει «τοπικό», αλλά προκαλεί συμπτώματα σε όλο το σώμα. Εκεί χρειάζεται προσοχή.

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ygeiamou.gr team
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