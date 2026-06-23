Πραγματικότητα οι εξ αποστάσεως εξετάσεις για ακρίτες και νησιώτες με 305 σταθμούς και 3.000 συστήματα τηλεϊατρικής

Στιςεξετάστηκαν πρόσφατα μέσω τηλεϊατρικήςγια οδοντιατρικά προβλήματα και στη συνέχεια στο νησί μετέβη ιατρική ομάδα η οποία πραγματοποίησεστους κατοίκους σε διάστημα έξι ημερών. Παράλληλα, μέσω, εξετάστηκανμε πνευμονολογικά προβλήματα, ενώ διαγνώστηκαν νέες περιπτώσειςκαι βρογχικού άσθματος.Στο ίδιο νησί πραγματοποιήθηκαν εξειδικευμένες παρεμβάσεις από οφθαλμίατρο, δερματολόγο και ωτορινολαρυγγολόγο, οι οποίες κάλυψαν συνολικά πάνω από. Μάλιστα, η οφθαλμολογική αξιολόγηση (109 εξετασθέντες) κατέγραψε νέα περιστατικά καταρράκτη, γλαυκώματος, διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, ενώ στα δερματολογικά περιστατικά πραγματοποιήθηκαν διαγνώσεις δερματίτιδας, σπίλων, καλοήθων, αλλά και προκαρκινικών βλαβών.Διαβάστε περισσότερα στο