Nέα εποχή στοχευμένων θεραπειών φέρνει ελπίδα στους ασθενείς με ALS

Φέτος, για πρώτη φορά η έρευνα για τηνέχει εισέλθει σε μια εποχή στοχευμένων θεραπειών και γενετικής. Δεδομένα που δημοσιεύτηκαν το 2026 σε κορυφαίο διεθνές επιστημονικό περιοδικό επικεντρώνονται στην επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου, την αποκατάσταση των νευρώνων και την έγκαιρη παρέμβαση. Πρόκειται για επιστημονικό ορόσημο που δίνει νέα ελπίδα σε χιλιάδες ασθενείς και οικογένειες σε ολόκληρο τον κόσμο.Για τους περισσότερους ανθρώπους, το να περπατούν, να μιλούν ή να κρατούν ένα ποτήρι νερό είναι αυτονόητο. Για τα άτομα που ζουν με ALS, αυτές. Η νόσος επηρεάζει τα νεύρα που ελέγχουν τους μύες, οδηγώντας σε προοδευτική αδυναμία της κίνησης, της ομιλίας και της κατάποσης – χωρίς όμως να θίγει τη σκέψη, τη θέληση και την προσωπικότητα του ανθρώπου.Διαβάστε περισσότερα στο