Μειώθηκαν οι γεννήσεις σε όλη την Ελλάδα – Μόνο μία περιφέρεια «άντεξε»

Νέα μείωση στις γεννήσεις καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ - Ποιες περιφέρειες παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη πτώση και ποια είναι η μόνη περιφέρεια που καταγράφει ελαφριά αύξηση