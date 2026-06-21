Μειώθηκαν οι γεννήσεις σε όλη την Ελλάδα – Μόνο μία περιφέρεια «άντεξε»
Μειώθηκαν οι γεννήσεις σε όλη την Ελλάδα – Μόνο μία περιφέρεια «άντεξε»
Νέα μείωση στις γεννήσεις καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ - Ποιες περιφέρειες παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη πτώση και ποια είναι η μόνη περιφέρεια που καταγράφει ελαφριά αύξηση
Μείωση κατά 2.873 γεννήσεις ή 4,2% καταγράφηκε στη χώρα πέρυσι, καθώς οι γεννήσεις ζώντων ανήλθαν σε 65.594 (33.620 αγόρια και 31.974 κορίτσια), σε σύγκριση με 68.467 (35.216 αγόρια και 33.251 κορίτσια) το 2024. Ενώ, οι γεννήσεις νεκρών ανήλθαν σε 420, σημειώνοντας μείωση 7,5% σε σχέση με το 2024, όπου καταγράφηκαν 454 γεννήσεις νεκρών.
Σύμφωνα με τη νέα έρευνα από την ΕΛΣΤΑΤ, το 2025 σε σχέση με το 2024, οι πιο σημαντικές μειώσεις καταγράφονται τους μήνες Νοέμβριο και Ιανουάριο, κατά 10,4% και 10% αντίστοιχα. Οι πιο σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται τους μήνες Σεπτέμβριο και Μάιο, κατά 3% και 2,9% αντίστοιχα.
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Σύμφωνα με τη νέα έρευνα από την ΕΛΣΤΑΤ, το 2025 σε σχέση με το 2024, οι πιο σημαντικές μειώσεις καταγράφονται τους μήνες Νοέμβριο και Ιανουάριο, κατά 10,4% και 10% αντίστοιχα. Οι πιο σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται τους μήνες Σεπτέμβριο και Μάιο, κατά 3% και 2,9% αντίστοιχα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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