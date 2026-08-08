Αδυνατίζουμε πιο εύκολα το καλοκαίρι; Η διαιτολόγος εξηγεί τι συμβαίνει με τον μεταβολισμό στη ζέστη
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Μεταβολισμός Καλοκαίρι Απώλεια βάρους Φλώρα Λουκιανού

Αδυνατίζουμε πιο εύκολα το καλοκαίρι; Η διαιτολόγος εξηγεί τι συμβαίνει με τον μεταβολισμό στη ζέστη

Οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τις καύσεις; Η κυρία Φλώρα Λουκιανού, Κλινική Διαιτολόγος – Αθλητική Διατροφολόγος εξηγεί τι επηρεάζει πραγματικά το βάρος το καλοκαίρι

Αδυνατίζουμε πιο εύκολα το καλοκαίρι; Η διαιτολόγος εξηγεί τι συμβαίνει με τον μεταβολισμό στη ζέστη
ygeiamou.gr team
*Γράφει η κυρία Φλώρα Λουκιανού, Κλινική Διαιτολόγος – Αθλητική Διατροφολόγος

Όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, πολλοί πιστεύουν ότι ο οργανισμός «καίει» περισσότερες θερμίδες και για αυτό είναι πιο εύκολο να αδυνατίσουμε. Είναι όμως πράγματι έτσι;

Από τι επηρεάζεται ο μεταβολισμός;

Ο μεταβολισμός είναι το σύνολο των βιοχημικών διεργασιών που πραγματοποιούνται στον οργανισμό για την παραγωγή και τη χρήση ενέργειας. Ένα σημαντικό μέρος του αποτελεί ο βασικός μεταβολικός ρυθμός (BMR), που αφορά τις ελάχιστες θερμίδες που χρειάζεται το σώμα μας για να διατηρήσει τις ζωτικές του λειτουργίες, ακόμη και όταν βρισκόμαστε σε κατάσταση πλήρους ηρεμίας.

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