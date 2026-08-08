Αδυνατίζουμε πιο εύκολα το καλοκαίρι; Η διαιτολόγος εξηγεί τι συμβαίνει με τον μεταβολισμό στη ζέστη
Αδυνατίζουμε πιο εύκολα το καλοκαίρι; Η διαιτολόγος εξηγεί τι συμβαίνει με τον μεταβολισμό στη ζέστη
Οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τις καύσεις; Η κυρία Φλώρα Λουκιανού, Κλινική Διαιτολόγος – Αθλητική Διατροφολόγος εξηγεί τι επηρεάζει πραγματικά το βάρος το καλοκαίρι
*Γράφει η κυρία Φλώρα Λουκιανού, Κλινική Διαιτολόγος – Αθλητική Διατροφολόγος
Όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, πολλοί πιστεύουν ότι ο οργανισμός «καίει» περισσότερες θερμίδες και για αυτό είναι πιο εύκολο να αδυνατίσουμε. Είναι όμως πράγματι έτσι;
Από τι επηρεάζεται ο μεταβολισμός;
Ο μεταβολισμός είναι το σύνολο των βιοχημικών διεργασιών που πραγματοποιούνται στον οργανισμό για την παραγωγή και τη χρήση ενέργειας. Ένα σημαντικό μέρος του αποτελεί ο βασικός μεταβολικός ρυθμός (BMR), που αφορά τις ελάχιστες θερμίδες που χρειάζεται το σώμα μας για να διατηρήσει τις ζωτικές του λειτουργίες, ακόμη και όταν βρισκόμαστε σε κατάσταση πλήρους ηρεμίας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, πολλοί πιστεύουν ότι ο οργανισμός «καίει» περισσότερες θερμίδες και για αυτό είναι πιο εύκολο να αδυνατίσουμε. Είναι όμως πράγματι έτσι;
Από τι επηρεάζεται ο μεταβολισμός;
Ο μεταβολισμός είναι το σύνολο των βιοχημικών διεργασιών που πραγματοποιούνται στον οργανισμό για την παραγωγή και τη χρήση ενέργειας. Ένα σημαντικό μέρος του αποτελεί ο βασικός μεταβολικός ρυθμός (BMR), που αφορά τις ελάχιστες θερμίδες που χρειάζεται το σώμα μας για να διατηρήσει τις ζωτικές του λειτουργίες, ακόμη και όταν βρισκόμαστε σε κατάσταση πλήρους ηρεμίας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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