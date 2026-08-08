Υπουργείο Υγείας: Στέλνει μήνυμα για ασφαλή κολύμβηση στους άνω των 60 – 284 θάνατοι από πνιγμό πέρυσι
Υπουργείο Υγείας: Στέλνει μήνυμα για ασφαλή κολύμβηση στους άνω των 60 – 284 θάνατοι από πνιγμό πέρυσι
Η ενημερωτική δράση απευθύνεται κυρίως στα άτομα τρίτης ηλικίας, καθώς περίπου 8 στους 10 πνιγμούς στη θάλασσα αφορούν πολίτες άνω των 60 ετών
Ενημερωτικό μήνυμα στέλνει το Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο δράσης για την ασφαλή κολύμβηση και την πρόληψη πνιγμών, ιδίως στους πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας.
Όπως επισημαίνεται, το περσινό καλοκαίρι 284 άνθρωποι ηλικίας άνω των 60 ετών έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό στη θάλασσα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, κάθε χρόνο καταγράφονται κατά μέσο όρο 373 θάνατοι στις ελληνικές θάλασσες, με περίπου το 80% των περιστατικών να αφορά άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Όπως επισημαίνεται, το περσινό καλοκαίρι 284 άνθρωποι ηλικίας άνω των 60 ετών έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό στη θάλασσα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, κάθε χρόνο καταγράφονται κατά μέσο όρο 373 θάνατοι στις ελληνικές θάλασσες, με περίπου το 80% των περιστατικών να αφορά άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα