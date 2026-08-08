Υπουργείο Υγείας: Στέλνει μήνυμα για ασφαλή κολύμβηση στους άνω των 60 – 284 θάνατοι από πνιγμό πέρυσι
YGEIAMOU.GR
Πνιγμός Τρίτη ηλικία Υπουργείο Υγείας

Υπουργείο Υγείας: Στέλνει μήνυμα για ασφαλή κολύμβηση στους άνω των 60 – 284 θάνατοι από πνιγμό πέρυσι

Η ενημερωτική δράση απευθύνεται κυρίως στα άτομα τρίτης ηλικίας, καθώς περίπου 8 στους 10 πνιγμούς στη θάλασσα αφορούν πολίτες άνω των 60 ετών

Υπουργείο Υγείας: Στέλνει μήνυμα για ασφαλή κολύμβηση στους άνω των 60 – 284 θάνατοι από πνιγμό πέρυσι
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ενημερωτικό μήνυμα στέλνει το Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο δράσης για την ασφαλή κολύμβηση και την πρόληψη πνιγμών, ιδίως στους πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας.

Όπως επισημαίνεται, το περσινό καλοκαίρι 284 άνθρωποι ηλικίας άνω των 60 ετών έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό στη θάλασσα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, κάθε χρόνο καταγράφονται κατά μέσο όρο 373 θάνατοι στις ελληνικές θάλασσες, με περίπου το 80% των περιστατικών να αφορά άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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