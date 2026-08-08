Υπουργείο Υγείας: Στέλνει μήνυμα για ασφαλή κολύμβηση στους άνω των 60 – 284 θάνατοι από πνιγμό πέρυσι

Η ενημερωτική δράση απευθύνεται κυρίως στα άτομα τρίτης ηλικίας, καθώς περίπου 8 στους 10 πνιγμούς στη θάλασσα αφορούν πολίτες άνω των 60 ετών