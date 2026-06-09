Δύο ειδικοί μιλούν για τη viral τάση «λεμφικής αποστράγγισης» – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε
YGEIAMOU.GR
Λεμφαδένες Λεμφικό Σύστημα

Δύο ειδικοί μιλούν για τη viral τάση «λεμφικής αποστράγγισης» – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Η λεμφική αποστράγγιση έχει γίνει viral στα social media, με πολλούς να την παρουσιάζουν ως λύση για το πρήξιμο. Τι κάνει, όμως, πραγματικά και ποιοι την έχουν ανάγκη; Οι ειδικοί εξηγούν

Δύο ειδικοί μιλούν για τη viral τάση «λεμφικής αποστράγγισης» – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε
Βίκυ Βενιού
Το λεμφικό σύστημα έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές θέμα στα social media το τελευταίο διάστημα, με influencers και λογαριασμούς ευεξίας να προωθούν την «λεμφική αποστράγγιση» ως τρόπο βελτίωσης της επιδερμίδας, μείωσης του πρηξίματος και ενίσχυσης των ρουτινών ομορφιάς.

Τι είναι, όμως, η λεμφική αποστράγγιση; Και είναι πραγματικά ωφέλιμη;

Το λεμφικό σύστημα αποτελεί ζωτικό μέρος του ανοσοποιητικού συστήματος και βοηθά στην προστασία του σώματος από λοιμώξεις και ασθένειες. Αποτελείται από μικροσκοπικά αγγεία, που εκτείνονται στους περισσότερους ιστούς του σώματος και μεταφέρουν τη λέμφο, ένα διαυγές υγρό, που περιέχει εξειδικευμένα λευκά αιμοσφαίρια (λεμφοκύτταρα), τα οποία βοηθούν το σώμα να καταπολεμήσει τις λοιμώξεις.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Βίκυ Βενιού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης