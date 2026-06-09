Δύο ειδικοί μιλούν για τη viral τάση «λεμφικής αποστράγγισης» – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Το λεμφικό σύστημα έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές θέμα στα social media το τελευταίο διάστημα, με influencers και λογαριασμούς ευεξίας να προωθούν τηνΤι είναι, όμως, ηΚαι είναι πραγματικά ωφέλιμη;Το λεμφικό σύστημα αποτελείκαι βοηθά στην προστασία του σώματος από λοιμώξεις και ασθένειες. Αποτελείται από μικροσκοπικά αγγεία, που εκτείνονται στους περισσότερους ιστούς του σώματος και μεταφέρουν τη λέμφο, ένα διαυγές υγρό, που περιέχει εξειδικευμένα λευκά αιμοσφαίρια (λεμφοκύτταρα), τα οποία βοηθούν το σώμα να καταπολεμήσει τις λοιμώξεις.Διαβάστε περισσότερα στο