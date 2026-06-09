Δύο ειδικοί μιλούν για τη viral τάση «λεμφικής αποστράγγισης» – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε
Δύο ειδικοί μιλούν για τη viral τάση «λεμφικής αποστράγγισης» – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε
Η λεμφική αποστράγγιση έχει γίνει viral στα social media, με πολλούς να την παρουσιάζουν ως λύση για το πρήξιμο. Τι κάνει, όμως, πραγματικά και ποιοι την έχουν ανάγκη; Οι ειδικοί εξηγούν
Το λεμφικό σύστημα έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές θέμα στα social media το τελευταίο διάστημα, με influencers και λογαριασμούς ευεξίας να προωθούν την «λεμφική αποστράγγιση» ως τρόπο βελτίωσης της επιδερμίδας, μείωσης του πρηξίματος και ενίσχυσης των ρουτινών ομορφιάς.
Τι είναι, όμως, η λεμφική αποστράγγιση; Και είναι πραγματικά ωφέλιμη;
Το λεμφικό σύστημα αποτελεί ζωτικό μέρος του ανοσοποιητικού συστήματος και βοηθά στην προστασία του σώματος από λοιμώξεις και ασθένειες. Αποτελείται από μικροσκοπικά αγγεία, που εκτείνονται στους περισσότερους ιστούς του σώματος και μεταφέρουν τη λέμφο, ένα διαυγές υγρό, που περιέχει εξειδικευμένα λευκά αιμοσφαίρια (λεμφοκύτταρα), τα οποία βοηθούν το σώμα να καταπολεμήσει τις λοιμώξεις.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τι είναι, όμως, η λεμφική αποστράγγιση; Και είναι πραγματικά ωφέλιμη;
Το λεμφικό σύστημα αποτελεί ζωτικό μέρος του ανοσοποιητικού συστήματος και βοηθά στην προστασία του σώματος από λοιμώξεις και ασθένειες. Αποτελείται από μικροσκοπικά αγγεία, που εκτείνονται στους περισσότερους ιστούς του σώματος και μεταφέρουν τη λέμφο, ένα διαυγές υγρό, που περιέχει εξειδικευμένα λευκά αιμοσφαίρια (λεμφοκύτταρα), τα οποία βοηθούν το σώμα να καταπολεμήσει τις λοιμώξεις.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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