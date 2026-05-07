Γερή καρδιά και λαμπερό δέρμα με αυτό το κατακόκκινο φρούτο
Γερή καρδιά και λαμπερό δέρμα με αυτό το κατακόκκινο φρούτο
Πλούσια σε βιταμίνες, αντιοξειδωτικά και λυκοπένιο, η ντομάτα αποτελεί έναν φυσικό σύμμαχο καρδιαγγειακής υγείας και νεανικής όψης
Η ντομάτα (Solanum lycopersicum L.) είναι ένα φρούτο, αν και ως επί το πλείστον θεωρείται λανθασμένα ως λαχανικό, που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διατροφή μας. Προέρχεται από την κεντρική Αμερική και αυτό υποδηλώνεται και από το όνομά της.
Η λέξη ντομάτα προέρχεται από την Ισπανική λέξη tomate, που με τη σειρά της προέρχεται από την λέξη tomatl που σημαίνει «σαρκώδες φρούτο» στη γλώσσα των Αζτέκων. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία οι Έλληνες τρώνε περισσότερες ντομάτες ανά άτομο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς ο μέσος Έλληνας καταναλώνει 100 κιλά ντομάτες το χρόνο.
Η ντομάτα καλλιεργείται σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Ο καρπός της καταναλώνεται ώριμος, νωπός, αποξηραμένος σε άλμη, ακέραιος ή σε πολτό. Αποτελεί σημαντική πηγή ιχνοστοιχείων και βιταμινών και βρίσκεται ανάμεσα στις καλλιέργειες με την μεγαλύτερη οικονομική σπουδαιότητα. Η ντομάτα κατέχει δεσπόζουσα θέση στο σύγχρονο διαιτολόγιο του ανθρώπου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η λέξη ντομάτα προέρχεται από την Ισπανική λέξη tomate, που με τη σειρά της προέρχεται από την λέξη tomatl που σημαίνει «σαρκώδες φρούτο» στη γλώσσα των Αζτέκων. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία οι Έλληνες τρώνε περισσότερες ντομάτες ανά άτομο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς ο μέσος Έλληνας καταναλώνει 100 κιλά ντομάτες το χρόνο.
Η ντομάτα καλλιεργείται σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Ο καρπός της καταναλώνεται ώριμος, νωπός, αποξηραμένος σε άλμη, ακέραιος ή σε πολτό. Αποτελεί σημαντική πηγή ιχνοστοιχείων και βιταμινών και βρίσκεται ανάμεσα στις καλλιέργειες με την μεγαλύτερη οικονομική σπουδαιότητα. Η ντομάτα κατέχει δεσπόζουσα θέση στο σύγχρονο διαιτολόγιο του ανθρώπου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα