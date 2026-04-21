Η σιωπηλή ηπατική νόσος που έχει 1 στους 60 ενήλικες άνω των 40 ετών
Η σιωπηλή ηπατική νόσος που έχει 1 στους 60 ενήλικες άνω των 40 ετών
Νέα ευρωπαϊκή μελέτη δείχνει ότι 1 στους 60 ενήλικες άνω των 40 ετών έχει αδιάγνωστη ηπατική ίνωση - Παχυσαρκία, διαβήτης και αλκοόλ οι βασικοί παράγοντες κινδύνου
Περίπου ένας στους 60 ενήλικες άνω των 40 ετών ενδέχεται να έχει αδιάγνωστη χρόνια ηπατική νόσο με ίνωση, σύμφωνα με νέα ευρωπαϊκή μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Lancet, αναδεικνύοντας το εύρος μίας σιωπηλής αλλά υποτιμημένης απειλής για τη δημόσια υγεία.
Η πολυκεντρική μελέτη LiverScreen, με περισσότερους από 30.000 συμμετέχοντες από εννέα ευρωπαϊκές χώρες, έδειξε ότι το 4,6% εμφάνιζε ευρήματα συμβατά με πιθανή αδιάγνωστη ίνωση, ενώ σε τουλάχιστον 1,6% επιβεβαιώθηκε χρόνια ηπατική νόσος με ίνωση.
Η πολυκεντρική μελέτη LiverScreen, με περισσότερους από 30.000 συμμετέχοντες από εννέα ευρωπαϊκές χώρες, έδειξε ότι το 4,6% εμφάνιζε ευρήματα συμβατά με πιθανή αδιάγνωστη ίνωση, ενώ σε τουλάχιστον 1,6% επιβεβαιώθηκε χρόνια ηπατική νόσος με ίνωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
