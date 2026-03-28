Φυματίωση: Ο ΠΟΥ ζητά προσιτά τεστ για ταχύτερη διάγνωση της νόσου
Σε μια εποχή όπου η φυματίωση εξακολουθεί να κοστίζει χιλιάδες ζωές καθημερινά, η πρόσβαση σε γρήγορη και αξιόπιστη διάγνωση αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα για τον περιορισμό της νόσου, υπογραμμίζει ο Οργανισμός με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης
Νέες κατευθυντήριες οδηγίες, με στόχο τη διεύρυνση της πρόσβασης σε ταχύτερα και απλούστερα διαγνωστικά εργαλεία παρουσίασε, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης 2026 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), καλώντας τις χώρες να εντείνουν επειγόντως τις προσπάθειές τους για την ανίχνευση και τη θεραπεία μιας από τις πιο θανατηφόρες μολυσματικές ασθένειες στον κόσμο.
Φέρνοντας τους ασθενείς πιο κοντά στη διάγνωση
Στον πυρήνα των νέων συστάσεων βρίσκεται η προσπάθεια των ειδικών να φέρουν τη διάγνωση πιο κοντά στον ασθενή. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, οι νεότερες τεχνολογίες εξέτασης είναι φορητές, λειτουργούν με μπαταρία και είναι ικανές να παρέχουν αποτελέσματα σε λιγότερο από μία ώρα. Κρίσιμο πλεονέκτημα αποτελεί και το εξαιρετικά χαμηλότερο κόστος τους συγκριτικά με πολλές υπάρχουσες μοριακές εξετάσεις, καθιστώντας τις πιο προσιτές.
