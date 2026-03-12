Ποια είναι η σχέση εξωσωματικής και καρκίνου – Τι δείχνει μεγάλη μελέτη
Ποια είναι η σχέση εξωσωματικής και καρκίνου – Τι δείχνει μεγάλη μελέτη

Νέα μεγάλη μελέτη δείχνει ότι οι θεραπείες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής δεν αυξάνουν συνολικά τον κίνδυνο καρκίνου, αν και ορισμένοι τύποι εμφανίζονται ελαφρώς συχνότερα

Μαρία Κοτοπούλη
Καθησυχαστικά είναι τα ευρήματα μεγάλης αυστραλιανής μελέτης σχετικά με τη σχέση θεραπειών γονιμότητας και καρκίνου, καθώς δεν διαπιστώθηκε αυξημένος συνολικός κίνδυνος εμφάνισης διηθητικού καρκίνου στις γυναίκες που υποβλήθηκαν σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό JAMA Network Open, ανέλυσε ιατρικά αρχεία περισσότερων από 417.000 γυναικών στην Αυστραλία και κατέγραψε τα περιστατικά καρκίνου σε βάθος περίπου δεκαετίας. Αν και ορισμένοι τύποι καρκίνου εμφανίστηκαν ελαφρώς συχνότερα, άλλοι καταγράφηκαν σε χαμηλότερα ποσοστά, χωρίς όμως να προκύπτει συνολική αύξηση του κινδύνου.

