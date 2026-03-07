Ιαπωνία: Εγκρίθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο θεραπεία με βλαστοκύτταρα για τη νόσο Πάρκινσον
Η καινοτόμος προσέγγιση βασίζεται σε επαγόμενα πολυδύναμα βλαστοκύτταρα και φιλοδοξεί να αποκαταστήσει τα νευρικά κύτταρα που χάνονται στη νόσο
Η Ιαπωνία έκανε ένα σημαντικό βήμα για την αναγεννητική ιατρική, εγκρίνοντας για πρώτη φορά θεραπεία που βασίζεται σε βλαστοκύτταρα για την αντιμετώπιση της νόσου Πάρκινσον, μιας προοδευτικής νευροεκφυλιστικής πάθησης που επηρεάζει την κίνηση και την ποιότητα ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως.
Η νέα θεραπευτική προσέγγιση αξιοποιεί επαγόμενα πολυδύναμα βλαστοκύτταρα (induced pluripotent stem cells – iPS cells), τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε διάφορους τύπους κυττάρων. Στην περίπτωση της νόσου Πάρκινσον, τα κύτταρα αυτά διαφοροποιούνται σε νευρώνες που παράγουν ντοπαμίνη και μεταμοσχεύονται στον εγκέφαλο του ασθενούς, με στόχο να αντικαταστήσουν εκείνους που έχουν καταστραφεί από τη νόσο.
