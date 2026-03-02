Καρκίνος προστάτη: Μικροπλαστικά στους όγκους για 9 στους 10 ασθενείς – Τι σημαίνει αυτό

Μικρά θραύσματα πλαστικού εντοπίστηκαν-και μάλιστα σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα μέσα στους καρκινικούς όγκους σε σύγκριση με τον γειτονικό υγιή ιστό- σύμφωνα με νέα πιλοτική μελέτη.Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (NYU) Langone Health, το Perlmutter Cancer Center και το Center for the Investigation of Environmental Hazards, διερεύνησε τον, ο οποίος αποτελεί τον συχνότερο καρκίνο στους άνδρες στις ΗΠΑ.Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στο Συμπόσιο Καρκίνων του Ουρογεννητικού της American Society of Clinical Oncology και, συγκρίνοντάς τα με εκείνα σε μη καρκινικό ιστό.Διαβάστε περισσότερα στο