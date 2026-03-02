Καρκίνος προστάτη: Μικροπλαστικά στους όγκους για 9 στους 10 ασθενείς – Τι σημαίνει αυτό
Καρκίνος προστάτη: Μικροπλαστικά στους όγκους για 9 στους 10 ασθενείς – Τι σημαίνει αυτό

Μικροπλαστικά ανιχνεύθηκαν σε 9 στους 10 όγκους καρκίνου του προστάτη σε μικρή αμερικανική μελέτη, ενισχύοντας τις ανησυχίες για τις πιθανές επιπτώσεις τους στην υγεία

Μικρά θραύσματα πλαστικού εντοπίστηκαν σε 9 στους 10 ασθενείς με καρκίνο του προστάτη -και μάλιστα σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα μέσα στους καρκινικούς όγκους σε σύγκριση με τον γειτονικό υγιή ιστό- σύμφωνα με νέα πιλοτική μελέτη.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (NYU) Langone Health, το Perlmutter Cancer Center και το Center for the Investigation of Environmental Hazards, διερεύνησε τον πιθανό ρόλο της έκθεσης στα μικροπλαστικά στην ανάπτυξη καρκίνου του προστάτη, ο οποίος αποτελεί τον συχνότερο καρκίνο στους άνδρες στις ΗΠΑ.

Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στο Συμπόσιο Καρκίνων του Ουρογεννητικού της American Society of Clinical Oncology και αποτελούν την πρώτη σχετική αξιολόγηση στη Δύση που εξετάζει τα επίπεδα μικροπλαστικών σε όγκους προστάτη, συγκρίνοντάς τα με εκείνα σε μη καρκινικό ιστό.

