Χάθηκαν 38.482 ημέρες εργασίας σε μία 5ετία λόγω ασθένειας του νοσηλευτικού προσωπικού – Ελληνική μελέτη

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η πίεση στα νοσοκομεία την τελευταία πενταετία, λόγω αυξημένης προσέλευσης πολιτών αλλά και απουσιών των υγειονομικών, με κύριο λόγο τη γρίπη και τον κορωνοϊό