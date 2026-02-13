Χάθηκαν 38.482 ημέρες εργασίας σε μία 5ετία λόγω ασθένειας του νοσηλευτικού προσωπικού – Ελληνική μελέτη
Χάθηκαν 38.482 ημέρες εργασίας σε μία 5ετία λόγω ασθένειας του νοσηλευτικού προσωπικού – Ελληνική μελέτη
Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η πίεση στα νοσοκομεία την τελευταία πενταετία, λόγω αυξημένης προσέλευσης πολιτών αλλά και απουσιών των υγειονομικών, με κύριο λόγο τη γρίπη και τον κορωνοϊό
Σημαντικό αποτύπωμα στη λειτουργία των νοσοκομείων άφησαν οι αναπνευστικές λοιμώξεις, και ιδιαίτερα ο κορωνοϊός, την τελευταία πενταετία, σύμφωνα με νέα ελληνική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Vaccine. Η έρευνα καταγράφει τις απουσίες επαγγελματιών υγείας σε ελληνικά νοσοκομεία από την περίοδο 2020–2021 έως και το 2024–2025, φωτίζοντας τον ρόλο της COVID-19, της γρίπης και -κυρίως- της εμβολιαστικής κάλυψης.
Πάνω από 38.000 ημέρες εργασίας χαμένες
Συνολικά καταγράφηκαν 5.525 περιστατικά απουσίας λόγω αναπνευστικών λοιμώξεων, που αντιστοιχούν σε 17,8 περιστατικά ανά 100 εργαζόμενους υγείας. Η μέση διάρκεια κάθε απουσίας ήταν περίπου επτά ημέρες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Πάνω από 38.000 ημέρες εργασίας χαμένες
Συνολικά καταγράφηκαν 5.525 περιστατικά απουσίας λόγω αναπνευστικών λοιμώξεων, που αντιστοιχούν σε 17,8 περιστατικά ανά 100 εργαζόμενους υγείας. Η μέση διάρκεια κάθε απουσίας ήταν περίπου επτά ημέρες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα