Η πανδημία άλλαξε το μοτίβο θνησιμότητας παγκοσμίως – Τι συνέβη στην Ελλάδα

Παγκόσμια αξιολόγηση 34 χωρών αποκαλύπτει ότι η πανδημία άλλαξε τα μοτίβα θνησιμότητας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες - Η Ευρώπη δεν έχει ακόμη επιστρέψει στα προ πανδημίας επίπεδα, ενώ τρεις χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα εμφάνισαν το φαινόμενο μετακύλισης θνησιμότητας