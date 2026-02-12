Η πανδημία άλλαξε το μοτίβο θνησιμότητας παγκοσμίως – Τι συνέβη στην Ελλάδα
Η πανδημία άλλαξε το μοτίβο θνησιμότητας παγκοσμίως – Τι συνέβη στην Ελλάδα
Παγκόσμια αξιολόγηση 34 χωρών αποκαλύπτει ότι η πανδημία άλλαξε τα μοτίβα θνησιμότητας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες - Η Ευρώπη δεν έχει ακόμη επιστρέψει στα προ πανδημίας επίπεδα, ενώ τρεις χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα εμφάνισαν το φαινόμενο μετακύλισης θνησιμότητας
Η σημαντική επιδείνωση της θνησιμότητας στα πρώτα χρόνια της πανδημίας του κορωνοϊού είναι γνωστή. Το κρίσιμο ερώτημα είναι τι συνέβη στη συνέχεια. Σε ορισμένες χώρες, τα έτη 2023–2024 καταγράφηκαν επίπεδα θανάτων χαμηλότερα από τα αναμενόμενα με βάση τις προ πανδημίας τάσεις. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται και η Ελλάδα.
Άραγε η μείωση της θνησιμότητας που παρατηρήθηκε το 2023 και το 2024 τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες αντιπροσώπευε μια επιστροφή στις προ της πανδημίας τάσεις ή συνδεόταν με μια προσωρινή μείωση των θανάτων μεταξύ ευάλωτων ατόμων τα οποία πέθαναν νωρίτερα από το αναμενόμενο κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ένα φαινόμενο γνωστό ως μετακύλιση ή μετατόπιση θνησιμότητας; Αυτό το ερώτημα κλήθηκε να απαντήσει η ανάλυση Global Assessment of COVID-19 Mortality Displacement From 2020 to 2024 (Παγκόσμια Αξιολόγηση Μετακύλισης Θνησιμότητας λόγω COVID-19 2020-2024).
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Άραγε η μείωση της θνησιμότητας που παρατηρήθηκε το 2023 και το 2024 τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες αντιπροσώπευε μια επιστροφή στις προ της πανδημίας τάσεις ή συνδεόταν με μια προσωρινή μείωση των θανάτων μεταξύ ευάλωτων ατόμων τα οποία πέθαναν νωρίτερα από το αναμενόμενο κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ένα φαινόμενο γνωστό ως μετακύλιση ή μετατόπιση θνησιμότητας; Αυτό το ερώτημα κλήθηκε να απαντήσει η ανάλυση Global Assessment of COVID-19 Mortality Displacement From 2020 to 2024 (Παγκόσμια Αξιολόγηση Μετακύλισης Θνησιμότητας λόγω COVID-19 2020-2024).
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα