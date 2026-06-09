Το αρωματικό βότανο για δυνατή μνήμη που προστατεύει από τη νόσο Αλτσχάιμερ
Το αρωματικό βότανο για δυνατή μνήμη που προστατεύει από τη νόσο Αλτσχάιμερ
Από την αρχαία Ελλάδα έως τα σύγχρονα εργαστήρια, το δενδρολίβανο συνδέεται με καλύτερη μνήμη, αντιφλεγμονώδη δράση, βελτίωση της διάθεσης και προστασίας από τη νόσο Αλτσχάιμερ
Από τα πιο χαρακτηριστικά αρώματα της μεσογειακής κουζίνας, το δενδρολίβανο δεν χαρίζει μόνο γεύση στα φαγητά. Σύγχρονες επιστημονικές μελέτες αποκαλύπτουν ότι το γνωστό αρωματικό βότανο διαθέτει σημαντικές ιδιότητες που μπορεί να ωφελούν την υγεία του εγκεφάλου, να περιορίζουν τη φλεγμονή και να ενισχύουν τη συνολική ευεξία.
Μάλιστα, τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι ορισμένες ενώσεις του δενδρολίβανου ενδέχεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη ή ακόμη και τη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου Αλτσχάιμερ στο μέλλον. H Dipa Kamdar, Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Πρακτικής στο Πανεπιστήμιο Kingston παρουσιάζει αυτές τις τελευταίες εξελίξεις, σε άρθρο στο The Conversation.
Η σύνδεση με τη μνήμη έχει βαθιές ρίζες
Η σχέση του δενδρολίβανου με τη μνήμη δεν είναι καινούργια. Από την αρχαιότητα, στην Ελλάδα και τη Ρώμη, μαθητές και φιλόσοφοι χρησιμοποιούσαν το βότανο πιστεύοντας ότι ενισχύει τη συγκέντρωση και τη νοητική διαύγεια.
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Μάλιστα, τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι ορισμένες ενώσεις του δενδρολίβανου ενδέχεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη ή ακόμη και τη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου Αλτσχάιμερ στο μέλλον. H Dipa Kamdar, Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Πρακτικής στο Πανεπιστήμιο Kingston παρουσιάζει αυτές τις τελευταίες εξελίξεις, σε άρθρο στο The Conversation.
Η σύνδεση με τη μνήμη έχει βαθιές ρίζες
Η σχέση του δενδρολίβανου με τη μνήμη δεν είναι καινούργια. Από την αρχαιότητα, στην Ελλάδα και τη Ρώμη, μαθητές και φιλόσοφοι χρησιμοποιούσαν το βότανο πιστεύοντας ότι ενισχύει τη συγκέντρωση και τη νοητική διαύγεια.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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