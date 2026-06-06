Από τον Αύγουστο τέρμα τα φακελάκια κέτσαπ στα εστιατόρια

Προς σταδιακή κατάργηση οδεύουν τα ατομικά φακελάκια με κέτσαπ, μαγιονέζα, ζάχαρη και καρυκεύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της νέας πολιτικής για τη μείωση των αποβλήτων.

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2025/40 για τις συσκευασίες και τα απόβλητα τέθηκε σε ισχύ στις 11 Φεβρουαρίου 2025 και θα αρχίσει να εφαρμόζεται γενικά από τις 12 Αυγούστου 2026.

Ωστόσο, όπως μεταδίδει η DailyMail, οι απαγορεύσεις που αφορούν ορισμένες πλαστικές συσκευασίες μίας χρήσης, μεταξύ αυτών και οι ατομικές μερίδες για σάλτσες και καρυκεύματα, προβλέπεται να ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2030.





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