Από τον Αύγουστο τέρμα τα φακελάκια κέτσαπ στα εστιατόρια
Οι νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για τις συσκευασίες βάζουν τέλος σε ατομικές πλαστικές μερίδες για σάλτσες, ζάχαρη και καρυκεύματα στην εστίαση - Οι εξαιρέσεις και το χρονοδιάγραμμα
Προς σταδιακή κατάργηση οδεύουν τα ατομικά φακελάκια με κέτσαπ, μαγιονέζα, ζάχαρη και καρυκεύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της νέας πολιτικής για τη μείωση των αποβλήτων.
Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2025/40 για τις συσκευασίες και τα απόβλητα τέθηκε σε ισχύ στις 11 Φεβρουαρίου 2025 και θα αρχίσει να εφαρμόζεται γενικά από τις 12 Αυγούστου 2026.
Ωστόσο, όπως μεταδίδει η DailyMail, οι απαγορεύσεις που αφορούν ορισμένες πλαστικές συσκευασίες μίας χρήσης, μεταξύ αυτών και οι ατομικές μερίδες για σάλτσες και καρυκεύματα, προβλέπεται να ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2030.
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