Τι καλύπτει η υποχρεωτική ασφάλιση ακινήτου λόγω δανείου – Τι να προσέξετε
Η υποχρεωτική ασφάλιση ακινήτου λόγω δανείου είναι κάτι που «ζητά» η τράπεζα μεν, αλλά δεν καλύπτει ολοκληρωτικά τον ιδιοκτήτη - Ενημερωθείτε για τις καλύψεις και πώς θα εξασφαλίσετε πλήρη προστασία
Όσοι λαμβάνουν δάνειο για την αγορά ακινήτου, είτε πρόκειται για κατοικία είτε για επαγγελματικό χώρο, γνωρίζουν ότι από τη νομοθεσία προβλέπεται η υποχρεωτική ασφάλιση του ακινήτου που τίθεται σε υποθήκη. Η υποχρέωση αυτή επισημαίνεται ξεκάθαρα από την τράπεζα και έτσι κανένα ενυπόθηκο ακίνητο δεν παραμένει ανασφάλιστο απέναντι σε βασικούς κινδύνους, όπως η πυρκαγιά, ο σεισμός και η πλημμύρα.
Αυτό όμως που συχνά δεν γίνεται επαρκώς κατανοητό είναι ότι η ασφάλιση αυτή δεν εξασφαλίζει πάντα πλήρη προστασία για τον ίδιο τον ιδιοκτήτη. Το κρίσιμο σημείο αφορά το ποσό της ασφαλιστικής αποζημίωσης που αναγράφεται στο συμβόλαιο. Σε αρκετές περιπτώσεις, το ασφαλισμένο κεφάλαιο περιορίζεται στο ύψος του δανείου, ώστε -σε περίπτωση ολικής καταστροφής του ακινήτου- να διασφαλιστεί πρωτίστως η τράπεζα.
