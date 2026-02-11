Μετά το εγκεφαλικό: Νέα θεραπεία μειώνει τον κίνδυνο της υποτροπής – Διεθνής μελέτη με ελληνική συμμετοχή

Η Ελλάδα βρέθηκε στην πρώτη γραμμή μεγάλης διεθνούς κλινικής μελέτης - Τα αποτελέσματα της OCEANIC-STROKE δείχνουν ότι η θεραπεία (χάπι) μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο νέου εγκεφαλικού