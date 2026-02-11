Μετά το εγκεφαλικό: Νέα θεραπεία μειώνει τον κίνδυνο της υποτροπής – Διεθνής μελέτη με ελληνική συμμετοχή
Μετά το εγκεφαλικό: Νέα θεραπεία μειώνει τον κίνδυνο της υποτροπής – Διεθνής μελέτη με ελληνική συμμετοχή
Η Ελλάδα βρέθηκε στην πρώτη γραμμή μεγάλης διεθνούς κλινικής μελέτης - Τα αποτελέσματα της OCEANIC-STROKE δείχνουν ότι η θεραπεία (χάπι) μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο νέου εγκεφαλικού
Για εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, το εγκεφαλικό επεισόδιο δεν είναι ένα οξύ ιατρικό συμβάν, αλλά η αρχή μιας μακράς περιόδου αβεβαιότητας. Ο φόβος της υποτροπής είναι διαρκής: ένας στους πέντε επιζώντες θα υποστεί νέο εγκεφαλικό μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, συχνά με βαρύτερες συνέπειες, μεγαλύτερη αναπηρία και αυξημένο κίνδυνο θανάτου. Παρά τις υπάρχουσες θεραπείες, η ανάγκη για πιο αποτελεσματική και ταυτόχρονα ασφαλή πρόληψη παραμένει έντονη.
Σε αυτό το κενό φαίνεται να απαντούν τα αποτελέσματα της μεγάλης διεθνούς μελέτης Φάσης III OCEANIC-STROKE, που παρουσιάστηκαν την περασμένη Παρασκευή στο Διεθνές Συνέδριο Εγκεφαλικών Επεισοδίων (ICS 2026) στη Νέα Ορλεάνη, των ΗΠΑ, και τα οποία σηματοδοτούν μια σημαντική εξέλιξη στη φροντίδα των ασθενών μετά από μη καρδιοεμβολικό ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο ή υψηλού κινδύνου παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο (TIA).
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σε αυτό το κενό φαίνεται να απαντούν τα αποτελέσματα της μεγάλης διεθνούς μελέτης Φάσης III OCEANIC-STROKE, που παρουσιάστηκαν την περασμένη Παρασκευή στο Διεθνές Συνέδριο Εγκεφαλικών Επεισοδίων (ICS 2026) στη Νέα Ορλεάνη, των ΗΠΑ, και τα οποία σηματοδοτούν μια σημαντική εξέλιξη στη φροντίδα των ασθενών μετά από μη καρδιοεμβολικό ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο ή υψηλού κινδύνου παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο (TIA).
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα