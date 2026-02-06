Αγόρια ή κορίτσια; Ποια περνούν καλύτερα στο σχολείο; Έρευνα από τη Νορβηγία έχει την απάντηση
Αγόρια ή κορίτσια; Ποια περνούν καλύτερα στο σχολείο; Έρευνα από τη Νορβηγία έχει την απάντηση

Νέα δεδομένα αναλύουν τον τρόπο που βιώνουν αγόρια και κορίτσια τη σχολική καθημερινότητα και τους λόγους που συχνά περνούν καλύτερα τα δεύτερα

Κλέλια Γιαρίμογλου
Τα κορίτσια φαίνεται πως περνούν καλύτερα στο σχολείο από τα αγόρια – και αυτό δεν είναι απλώς μία αίσθηση των γονιών ή των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με νέα έρευνα από τη Νορβηγία, τα κορίτσια δηλώνουν πιο χαρούμενα, πιο ασφαλή και πιο ικανοποιημένα από την καθημερινότητά τους μέσα στη σχολική τάξη.

Οι επιστήμονες που μελέτησαν το φαινόμενο υποστηρίζουν ότι η εξήγηση μπορεί να βρίσκεται σε έναν συνδυασμό βιολογίας, κοινωνικών δεσμών και του ίδιου του τρόπου που είναι δομημένο το σχολείο.

