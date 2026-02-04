Υπάρχει κάποιος που δεν έχει ΔΕΠΥ στη σημερινή φρενήρη εποχή; Μια ειδικός αναλύει

Υπάρχει κάποιος που δεν έχει ΔΕΠΥ σήμερα; Μια καθηγήτρια επιχειρεί να εξηγήσει πώς το σύγχρονο περιβάλλον επηρεάζει την προσοχή παιδιών και ενηλίκων