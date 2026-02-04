Υπάρχει κάποιος που δεν έχει ΔΕΠΥ στη σημερινή φρενήρη εποχή; Μια ειδικός αναλύει
Υπάρχει κάποιος που δεν έχει ΔΕΠΥ στη σημερινή φρενήρη εποχή; Μια ειδικός αναλύει
Υπάρχει κάποιος που δεν έχει ΔΕΠΥ σήμερα; Μια καθηγήτρια επιχειρεί να εξηγήσει πώς το σύγχρονο περιβάλλον επηρεάζει την προσοχή παιδιών και ενηλίκων
Με τις διαγνώσεις ΔΕΠΥ να αυξάνονται και την προσοχή μας να κατακερματίζεται, ένα είναι το ερώτημα που αναδύεται: υπάρχει κάποιος που δεν έχει ΔΕΠΥ; H Δρ. Amanda Sacks-Zimmerman Ph.D., κλινική νευροψυχολόγος και αναπληρώτρια καθηγήτρια νευροψυχολογίας στο Weill Cornell Medicine αναλύει με άρθρο της στο Psychology Today τι έχει αλλάξει σήμερα στην καθημερινότητα μας και πώς θα πρέπει η διάγνωση με ΔΕΠΥ να υποστηρίξει και όχι να στιγματίσει.
Ένα περιβάλλον που δεν αφήνει τον εγκέφαλο να ησυχάσει
Ο σύγχρονος τρόπος ζωής ασκεί συνεχή πίεση στην ανθρώπινη προσοχή και μνήμη, με αποτέλεσμα να εξαντλούνται οι νοητικοί μας πόροι, εξηγεί. Ειδοποιήσεις, emails, μηνύματα, κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες επικοινωνίας εισβάλλουν αδιάκοπα στον νοητικό μας χώρο. Ταυτόχρονα, πολλοί βιώνουν το ψυχολογικό βάρος της συνεχούς έκθεσης σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Όλα αυτά δημιουργούν ένα μόνιμο υπόβαθρο περισπασμού, που μειώνει την ικανότητά μας να παραμένουμε παρόντες και συγκεντρωμένοι στο «εδώ και τώρα».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ένα περιβάλλον που δεν αφήνει τον εγκέφαλο να ησυχάσει
Ο σύγχρονος τρόπος ζωής ασκεί συνεχή πίεση στην ανθρώπινη προσοχή και μνήμη, με αποτέλεσμα να εξαντλούνται οι νοητικοί μας πόροι, εξηγεί. Ειδοποιήσεις, emails, μηνύματα, κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες επικοινωνίας εισβάλλουν αδιάκοπα στον νοητικό μας χώρο. Ταυτόχρονα, πολλοί βιώνουν το ψυχολογικό βάρος της συνεχούς έκθεσης σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Όλα αυτά δημιουργούν ένα μόνιμο υπόβαθρο περισπασμού, που μειώνει την ικανότητά μας να παραμένουμε παρόντες και συγκεντρωμένοι στο «εδώ και τώρα».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα