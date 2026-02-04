Καρκίνος: Πρώτη αιτία θανάτου μέχρι το 2035 – Το 50% των περιστατικών μπορούν να προληφθούν
Η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας εκτιμά ότι έως και το 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί, με αιχμή τη διακοπή καπνίσματος, τον εμβολιασμό και την υγιεινή ζωή
Με αφορμή την 4η Φεβρουαρίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας επισημαίνει ότι η επίπτωση της νόσου παραμένει υψηλή διεθνώς και ότι οι τάσεις είναι αυξητικές. Όπως αναφέρει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση η επίπτωση εκτιμάται σε 572 περιστατικά ανά 100.000 πληθυσμού, ενώ προειδοποιεί ότι έως το 2035 ο καρκίνος ενδέχεται να εξελιχθεί στην πρώτη αιτία θανάτου, ξεπερνώντας τα καρδιαγγειακά νοσήματα, με αύξηση των θανάτων κατά 24% και πλέον.
Η Εταιρεία υπενθυμίζει ότι πάνω από το 50% των νέων διαγνώσεων στους άνδρες αφορά – κατά σειρά συχνότητας – καρκίνο του προστάτη, του πνεύμονα και του παχέος εντέρου, ενώ στις γυναίκες οι συχνότερες διαγνώσεις εντοπίζονται στον μαστό, στο παχύ έντερο και στον πνεύμονα. Παράλληλα, συνδέει τη γήρανση του πληθυσμού με την υψηλή επίπτωση καρκίνου, σημειώνοντας ωστόσο ότι παρατηρείται αύξηση της νόσου και στις ηλικίες κάτω των 50 ετών.
