Καρκίνος: Πρώτη αιτία θανάτου μέχρι το 2035 – Το 50% των περιστατικών μπορούν να προληφθούν

Η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας εκτιμά ότι έως και το 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί, με αιχμή τη διακοπή καπνίσματος, τον εμβολιασμό και την υγιεινή ζωή