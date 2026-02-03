«Γιατί σ’ εμένα»: Από το σοκ της διάγνωσης με καρκίνο στις καθημερινές προκλήσεις που βιώνει ο ασθενής
«Γιατί σ’ εμένα»: Από το σοκ της διάγνωσης με καρκίνο στις καθημερινές προκλήσεις που βιώνει ο ασθενής
Η διάγνωση με καρκίνο προκαλεί σοκ και ανατρέπει τη ζωή του ασθενούς. Ο κ. Ευάγγελος Φιλόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας ενημερώνει για όλα όσα θα πρέπει να γίνουν, για ισότιμη πρόσβαση και φροντίδα των ασθενών
*Γράφει ο κ. Ευάγγελος Φιλόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας (Ε.Α.Ε.)
Η ανακοίνωση από το γιατρό πως το πρόβλημα υγείας οφείλεται σε καρκίνο, δημιουργεί στον ασθενή ένα έντονο συναισθηματικό σοκ, μία υπαρξιακή κρίση. Η αντιμετώπιση της διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Παρόλο που ο καρκίνος είναι μία εξαιρετικά διαδεδομένη ασθένεια, κανείς δεν είναι προετοιμασμένος να αποδεχθεί ότι μια τέτοια διάγνωση θα μπορούσε να αφορά τον εαυτό του.
Πέρα από το κοινό σε όλους στενάχωρο ερώτημα «γιατί σ’ εμένα», η ένταση και το είδος της αντίδρασης στην αναγγελία της διάγνωσης εξαρτάται από την ηλικία, τον χαρακτήρα, τα πιστεύω, τις σχέσεις με το οικογενειακό περιβάλλον, τις δυνατότητες που διαθέτει ο κάθε ασθενής να υπερβεί τις οικονομικές δυσκολίες και τα εμπόδια που είναι αναγκασμένος ή εκτιμά ότι θα προκύψουν στην καθημερινότητα του κ.α.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η ανακοίνωση από το γιατρό πως το πρόβλημα υγείας οφείλεται σε καρκίνο, δημιουργεί στον ασθενή ένα έντονο συναισθηματικό σοκ, μία υπαρξιακή κρίση. Η αντιμετώπιση της διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Παρόλο που ο καρκίνος είναι μία εξαιρετικά διαδεδομένη ασθένεια, κανείς δεν είναι προετοιμασμένος να αποδεχθεί ότι μια τέτοια διάγνωση θα μπορούσε να αφορά τον εαυτό του.
Πέρα από το κοινό σε όλους στενάχωρο ερώτημα «γιατί σ’ εμένα», η ένταση και το είδος της αντίδρασης στην αναγγελία της διάγνωσης εξαρτάται από την ηλικία, τον χαρακτήρα, τα πιστεύω, τις σχέσεις με το οικογενειακό περιβάλλον, τις δυνατότητες που διαθέτει ο κάθε ασθενής να υπερβεί τις οικονομικές δυσκολίες και τα εμπόδια που είναι αναγκασμένος ή εκτιμά ότι θα προκύψουν στην καθημερινότητα του κ.α.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα