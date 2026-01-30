Ιός Nipah: Δύο νέα περιστατικά στην Ινδία – Η ανακοίνωση του ECDC για την Ευρώπη

Οι ειδικοί του ECDC εξηγούν τους τρόπους μετάδοσης του ιού, δίνουν συμβουλές προφύλαξης και αναλύουν τον κίνδυνο για τους Ευρωπαίους πολίτες