Ιός Nipah: Δύο νέα περιστατικά στην Ινδία – Η ανακοίνωση του ECDC για την Ευρώπη
Οι ειδικοί του ECDC εξηγούν τους τρόπους μετάδοσης του ιού, δίνουν συμβουλές προφύλαξης και αναλύουν τον κίνδυνο για τους Ευρωπαίους πολίτες
«Συναγερμό» προκάλεσε η επιβεβαίωση δύο κρουσμάτων της νόσου του ιού Nipah από τις υγειονομικές αρχές της Δυτικής Βεγγάλης της Ινδίας, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στις 26 Ιανουαρίου 2026. Καθησυχαστική είναι, ωστόσο, η σχετική ανακοίνωση του ECDC, σύμφωνα με την οποία η πιθανότητα μόλυνσης για άτομα που ζουν ή ταξιδεύουν από την Ευρώπη παραμένει πολύ χαμηλή.
Αναλυτικότερα, και οι δύο επιβεβαιωμένες περιπτώσεις αφορούν σε εργαζόμενους στον τομέα της υγείας που απασχολούνται στο ίδιο νοσοκομείο. Οι έρευνες υποδηλώνουν ότι τα άτομα είχαν στενή επαφή μεταξύ τους, κατά την άσκηση των κλινικών καθηκόντων τους στα τέλη Δεκεμβρίου 2025. Ο περιορισμένος αριθμός των κρουσμάτων και η προφανής σύνδεσή τους με ένα μόνο περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις κοινοτικής μετάδοσης προς το παρόν.
