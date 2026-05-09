Αδυνάτισμα: Γιατί το πετυχαίνουν ευκολότερα όσοι απολαμβάνουν το φαγητό τους

Το τραπέζι είναι στρωμένο. Μπροστά σας ένα πιάτο που μοσχοβολά, αλλά εσείς διστάζετε. «Να το φάω ή θα χαλάσω τη δίαιτα;». Στο μυαλό, θερμίδες. Στο πιάτο, ενοχές. Μία σκηνή γνώριμη για όσους προσπαθούν να χάσουν βάρος, μετρώντας τα πάντα, εκτός από την απόλαυση.



Κι όμως, οι ειδικοί λένε ότι ίσως εκεί βρίσκεται το λάθος. Η σχέση μας με το φαγητό δεν καθορίζεται μόνο από τις θερμίδες, αλλά και από το πώς το αντιλαμβανόμαστε. Σε ένα πλέον κλασικό πείραμα, πριν από περίπου 15 χρόνια, ομάδα επιστημόνων με επικεφαλής την Alia Crum έδειξε ότι αυτό που πιστεύουμε πως τρώμε μπορεί να επηρεάσει τον οργανισμό μας, όπως αναφέρει το BBC. Οι συμμετέχοντες κατανάλωσαν milkshake σε διαφορετικές στιγμές, το οποίο παρουσιαζόταν άλλοτε ως «πλούσιο» και θερμιδογόνο και άλλοτε ως «light». Παρότι το περιεχόμενο ήταν στην πραγματικότητα ίδιο, η ορμονική απόκριση του οργανισμού τους άλλαζε ανάλογα με αυτό που πίστευαν ότι κατανάλωναν, όχι με βάση τις πραγματικές θερμίδες.



