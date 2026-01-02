Η γιόγκα γέλιου «δουλεύει» ακόμη και με ψεύτικο γέλιο
Η γιόγκα γέλιου «δουλεύει» ακόμη και με ψεύτικο γέλιο

Από τις πρώτες λέσχες γέλιου μέχρι τη γιόγκα γέλιου, δείτε πώς το γέλιο, ακόμη και το προσποιητό, μειώνει το στρες, ωφελεί την καρδιά και τη διάθεση

Μαρία Κοτοπούλη
Λυγίζοντας τη σπονδυλική της στήλη σαν γάτα που τεντώνεται, η Melanin Bee αφήνει ένα δυνατό, σχεδόν μανιακό γέλιο. Στην αρχή ακούγεται επιτηδευμένο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όμως, μετατρέπεται σε αυθόρμητο, ανεξέλεγκτο γέλιο.

Η Bee εξασκείται σε αυτό που η ίδια αποκαλεί «Laughasté», μια χιουμοριστική ρουτίνα γιόγκα που δημιούργησε και έχει τις ρίζες της στις λέσχες γέλιου που εμφανίστηκαν στην Ινδία τη δεκαετία του 1990. Όπως λέει, στην αρχή όλα μοιάζουν αμήχανα, όμως «προσποιείσαι μέχρι να σου βγει αληθινό».

Μαρία Κοτοπούλη
