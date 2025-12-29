Όραση: Μην αγνοείτε την ξηροφθαλμία προειδοποιεί γιατρός του Χάρβαρντ – Τι να κάνετε
Μάτια που τσούζουν ή καίνε; Ένας οφθαλμίατρος από το Χάρβαρντ εξηγεί τι προκαλεί την ξηροφθαλμία και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί

Μαρία Κοτοπούλη
Μάτια που τσούζουν, καίνε ή τα νιώθετε κουρασμένα δεν είναι απαραίτητα ένα «φυσιολογικό» σύμπτωμα της ηλικίας. Η ξηροφθαλμία είναι μια συχνή αλλά συχνά υποτιμημένη πάθηση, η οποία μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα ζωής και, σε σοβαρές περιπτώσεις, ακόμη και την όραση.

«Ίσως οι περισσότεροι να μην συνειδητοποιούν καν ότι πρόκειται για μια πάθηση», αναφέρει ο δρ. Thomas Dohlman, οφθαλμίατρος και χειρουργός οφθαλμών στο Massachusetts Eye and Ear, που συνεργάζεται με το Χάρβαρντ. «Υπάρχουν επίσης διαφορετικοί βαθμοί σοβαρότητας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι άνθρωποι λένε ότι νιώθουν τα μάτια τους λίγο τραχιά, ξηρά ή κουρασμένα και υποθέτουν ότι δεν είναι κάτι περισσότερο από φυσιολογική γήρανση».

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
