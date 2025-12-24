New Year’s Resolutions: Mικρές αποφάσεις για μια καλή χρονιά!
Μέσα από αλλαγές και στόχους «θωρακίζουμε» την υγεία και ενισχύουμε την ασφάλεια, τη σιγουριά και την ψυχική μας ηρεμία
Η αλλαγή του χρόνου είναι πάντα μια ευκαιρία για επανεκκίνηση, για νέα όνειρα και στόχους, για ελπίδα. Όλοι μας, λίγο-πολύ, κάνουμε την προσωπική μας ανασκόπηση, εντοπίζουμε τι πήγε καλά και τι όχι κατά τους προηγούμενους μήνες, τα όσα θέλουμε να πάρουμε μαζί μας στο νέο έτος, ή τι θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας, στρέφοντας το βλέμμα στις νέες δυνατότητες που υπόσχεται το νέο έτος που ξεδιπλώνεται μπροστά μας. Οι πρωτοχρονιάτικες αποφάσεις, ή αλλιώς τα new year’s resolutions, δεν χρειάζεται να είναι φιλόδοξα, άπιαστα ή ανέφικτα. Αρκεί να είναι ρεαλιστικά και ουσιαστικά, ώστε να μας βοηθούν να αντιμετωπίζουμε τη νέα χρονιά με περισσότερη αισιοδοξία, χαρά και ψυχική ηρεμία.
Να έχω την υγεία μου πάντα σε πρώτο πλάνο
Ανάμεσα σε όλους τους στόχους της νέας χρονιάς, η υγεία παραμένει η βάση για να μπορούμε να απολαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Η πρόληψη, η φροντίδα και το αίσθημα σιγουριάς σε απρόβλεπτες στιγμές, είναι όσα μας επιτρέπουν να ζούμε καλύτερα και με μεγαλύτερη ηρεμία.
