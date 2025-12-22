Νέα θεραπεία βελτιώνει την επιβίωση από τον επιθετικό καρκίνο μαστού – Τι περιλαμβάνει
Η πρόοδος της έρευνας φέρνει ελπίδα σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού, με θεραπείες που είναι πιο στοχευμένες και πιο αποτελεσματικές
Ο καρκίνος του μαστού με υπερέκφραση του υποδοχέα HER2 (HER2-positive) αποτελεί μια βιολογικά ιδιαίτερη μορφή της νόσου, η οποία συνδέεται με επιθετική πορεία και δυσμενή πρόγνωση. Ο υποδοχέας HER2 (Human Epidermal Growth Factor Receptor 2) είναι μια πρωτεΐνη στην επιφάνεια των καρκινικών κυττάρων που προάγει τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό. Όταν το γονίδιο HER2 είναι ενισχυμένο ή υπερεκφρασμένο (IHC 3+ ή ISH+), τα καρκινικά κύτταρα πολλαπλασιάζονται ταχύτερα. Η πρόοδος της μοριακής βιολογίας, ωστόσο, οδήγησε στην ανάπτυξη στοχευμένων θεραπειών που άλλαξαν ριζικά την αντιμετώπιση αυτής της νόσου.
Η βάση της σύγχρονης θεραπείας του HER2-θετικού καρκίνου του μαστού είναι οι anti-HER2 παράγοντες, όπως το trastuzumab και το pertuzumab, μονοκλωνικά αντισώματα που δεσμεύουν τον HER2 υποδοχέα και αναστέλλουν τα σήματα ανάπτυξης των καρκινικών κυττάρων. Τα φάρμακα αυτά, σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία, έχουν βελτιώσει σημαντικά την επιβίωση τόσο στην πρώιμη, όσο και στη μεταστατική νόσο. Τα τελευταία χρόνια, η έρευνα προχώρησε ένα βήμα παραπέρα με την ανάπτυξη των λεγόμενων «συζευγμένων αντισωμάτων» (antibody–drug conjugates, ADCs).
