Πώς καλύπτει η ιδιωτική ασφάλιση τα χειρουργεία μιας ημέρας – Ενημερωθείτε

Η ραγδαία πρόοδος της ιατρικής επιστήμης τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται πολλές χειρουργικές επεμβάσεις. Σήμερα, πλήθος ιατρικών πράξεων πραγματοποιούνται με σύγχρονες, ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, υψηλή ταχύτητα και απόλυτη ασφάλεια, επιτρέποντας στον ασθενή να επιστρέψει στο σπίτι του την ίδια κιόλας ημέρα.Η πρακτική αυτή είναι γνωστή ωςκαι σημαίνει ότι ο ασθενής εισάγεται, υποβάλλεται στην απαραίτητη επέμβαση καιχωρίς διανυκτέρευση στο νοσοκομείο. Πρόκειται για μια επιλογή που προκρίνεται όλο και συχνότερα, εφόσον φυσικά πληρούνται τα ιατρικά κριτήρια και είναι ασφαλής για την εκάστοτε περίπτωση.