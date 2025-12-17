«Δεν θυμώνω ποτέ»: Το μυστικό μακροζωίας του 100χρονου Ντικ Βαν Ντάικ – Πρωταγωνιστή της ταινίας Μαίρη Πόπινς
Μήπως ένα από τα μυστικά μακροζωίας είναι να θυμώνουμε λιγότερο; Αυτό πιστεύει ο Ντικ Βαν Ντάικ, ο πρωταγωνιστής της αγαπημένης ταινίας Μαίρη Πόπινς ο οποίος συμπλήρωσε τα 100. Τι λέει, όμως, η επιστήμη;
Ο Dick Van Dyke, ο θρυλικός Αμερικανός ηθοποιός και κωμικός που πρωταγωνίστησε σε κλασικές ταινίες όπως το Mary Poppins, έκλεισε πριν από μερικές μέρες, στις 13 Δεκεμβρίου, τα 100.
Ο αγαπημένος ηθοποιός αποδίδει την εντυπωσιακή μακροζωία του στη θετική του στάση απέναντι στη ζωή και στο γεγονός ότι δεν θυμώνει ποτέ. Αν και η μακροζωία φυσικά εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η γενετική και ο τρόπος ζωής – υπάρχει κάποια αλήθεια στους ισχυρισμούς του Van Dyke, υποστηρίζει η Jolanta Burke, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Κέντρο Θετικών Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιατρικής και Επιστημών Υγείας RCSI.
Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η διατήρηση χαμηλών επιπέδων στρες και μια θετική, αισιόδοξη στάση ζωής συνδέονται με τη μακροζωία. Η καθηγήτρια αναλύει τα στοιχεία αυτά, με άρθρο στο The Conversation.
