Ξεκινά έρευνα για τη λιπώδη νόσο του ήπατος στο Χαροκόπειο – Πώς μπορείτε να πάρετε μέρος
Ξεκινά έρευνα για τη λιπώδη νόσο του ήπατος στο Χαροκόπειο – Πώς μπορείτε να πάρετε μέρος

Έρευνα για τη λιπώδη νόσο του ήπατος που αφορά 1 στους 5 ενήλικες ξεκινά στο Χαροκόπειο – Πού γίνεται ο έλεγχος και ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Ξεκινά έρευνα για τη λιπώδη νόσο του ήπατος στο Χαροκόπειο – Πώς μπορείτε να πάρετε μέρος
Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο απευθύνει κάλεσμα σε πολίτες να συμμετάσχουν σε δωρεάν έλεγχο για τη λιπώδη νόσο του ήπατος, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής μελέτης GRIPonMASH, που αφορά μία από τις πιο διαδεδομένες αλλά συχνά «σιωπηλές» ηπατικές παθήσεις.

Η έρευνα στοχεύει στη διάγνωση της Metabolic Dysfunction–Associated Steatotic Liver Disease (MASLD), μιας χρόνιας νόσου που προκαλείται από συσσώρευση λίπους στο ήπαρ και επηρεάζει περίπου 1 στους 5 ανθρώπους, συχνά χωρίς εμφανή συμπτώματα στα αρχικά στάδια.

Χωρίς έγκαιρο έλεγχο, η MASLD μπορεί να εξελιχθεί σε φλεγμονή (MASH), ίνωση του ήπατος και – σε πιο σοβαρές περιπτώσεις – σε ηπατική ανεπάρκεια ή καρκίνο. Αντίθετα, όταν διαγνωστεί έγκαιρα, η πορεία της νόσου μπορεί να ανατραπεί μέσα από ιατρική παρακολούθηση και αλλαγές στον τρόπο ζωής.

