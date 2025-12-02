Το πασίγνωστο υπερτρόφιμο «φάρμακο» για πίεση, χοληστερόλη και ιώσεις
Το πασίγνωστο τρόφιμο θεωρείται ακόμη φυσικό αντιοξειδωτικό και αντιμικροβιακό με δράση κατά των ιώσεων και των καρδιαγγειακών νοσημάτων
Το σκόρδο είναι πραγματικά ωφέλιμη τροφή: μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση, να καταπολεμήσει τη χοληστερόλη αλλά και να προστατεύσει από τους εποχιακούς ιούς.
Η κάθε σκελίδα είναι πλούσια σε βιταμίνες C και B6, καθώς και σε μαγγάνιο και σελήνιο – ιχνοστοιχεία που χρειάζεται ο οργανισμός μας για μια πληθώρα ζωτικών λειτουργιών, όπως η διατήρηση της αντοχής των οστών, η παραγωγή κολλαγόνου, η υγεία του θυρεοειδούς και η ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος.
Αλλά αυτό που κάνει το σκόρδο superfood είναι η παρουσία της αλλισίνης: «Η αλλισίνη έχει αντιμικροβιακές, αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Έχει διαπιστωθεί ότι ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα λόγω της αποτελεσματικότητάς του κατά των βακτηρίων (συμπεριλαμβανομένων των ανθεκτικών στα φάρμακα στελεχών), των ιών, των μυκήτων και των παρασίτων» σημειώνει η Alexa Mullane, πιστοποιημένη διαιτολόγος.
