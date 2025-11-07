Πώς να χρησιμοποιήσουμε το ασφαλιστήριο υγείας σε περίπτωση ανάγκης – Τα απαραίτητα βήματα

Προγραμματισμένες εξετάσεις ή επείγον περιστατικό; Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε ασφαλισμένος κατά τη χρήση του συμβολαίου του