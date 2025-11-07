ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

YGEIAMOU.GR
Ασφαλιστήρια υγείας Προγράμματα Υγείας

Πώς να χρησιμοποιήσουμε το ασφαλιστήριο υγείας σε περίπτωση ανάγκης – Τα απαραίτητα βήματα

Προγραμματισμένες εξετάσεις ή επείγον περιστατικό; Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε ασφαλισμένος κατά τη χρήση του συμβολαίου του

Πώς να χρησιμοποιήσουμε το ασφαλιστήριο υγείας σε περίπτωση ανάγκης – Τα απαραίτητα βήματα
Γιάννης Βερμισσώ
Μια συνηθισμένη απορία όσων έχουν ένα ασφαλιστήριο Υγείας είναι είναι το πώς θα το χρησιμοποιήσουν όταν χρειαστεί. Παρά το γεγονός ότι πριν το αγοράσουν έχουν ενημερωθεί για τις εξαιρέσεις, για το τι τους καλύπτει, τα νοσοκομεία ή τους γιατρούς που μπορούν να επισκεφθούν, τελικά την κρίσιμη ώρα αναζητούν τον ασφαλιστή τους για να μάθουν πώς θα κινηθούν.

Σε αυτό το θέμα, δηλαδή τον τρόπο «λειτουργίας» των προγραμμάτων Υγείας υπάρχουν γενικοί κανόνες. Συγκεκριμένα το πρώτο σημαντικό είναι να γνωρίζει ο ασφαλισμένος τι του καλύπτει το πρόγραμμά του. Εάν αφορά μόνο την «πρωτοβάθμια περίθαλψη» σημαίνει ότι του καλύπτει προγραμματισμένες επισκέψεις σε ιατρούς και εξετάσεις. Εάν όμως του καλύπτει την «δευτεροβάθμια περίθαλψη» αυτή αφορά την περίπτωση νοσηλείας του σε κάποιο νοσοκομείο ή κλινική.

Γιάννης Βερμισσώ
