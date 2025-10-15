Αυξάνονται οι θάνατοι στους νέους παγκοσμίως – Οι κυριότερες απειλές μπορούν να προληφθούν
Παρά τη μείωση της θνησιμότητας, νέες απειλές κλονίζουν την υγεία των νέων ενηλίκων. Πώς, όμως, οι ασθένειες και οι παράγοντες κινδύνου αλλάζουν την παγκόσμια υγεία; Μια νέα μελέτη προειδοποιεί τους άμεσους κινδύνους, που έχουν αλλάξει
Η παγκόσμια υγεία αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις, καθώς οι τάσεις θνησιμότητας αλλάζουν δραματικά ανά ηλικιακές ομάδες. Σύμφωνα με νεότερη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο The Lancet και παρουσιάστηκε στο World Health Summit στο Βερολίνο, τα παγκόσμια ποσοστά θνησιμότητας μειώνονται γενικά, αλλά όχι μεταξύ των εφήβων και των νέων ενηλίκων.
Επιπλέον, οι μη μεταδοτικές νόσοι ευθύνονται πλέον για σχεδόν τα δύο τρίτα της συνολικής θνησιμότητας και νοσηρότητας παγκοσμίως, με την ισχαιμική καρδιακή νόσο, το εγκεφαλικό επεισόδιο και τον διαβήτη να κυριαρχούν. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι σχεδόν το μισό όλων των θανάτων και της αναπηρίας θα μπορούσαν να προληφθούν με την τροποποίηση βασικών παραγόντων κινδύνου, όπως η μείωση υψηλών επιπέδων σακχάρου στο αίμα και του μεγάλου δείκτη μάζας σώματος.
«Η ταχεία αύξηση της γήρανσης του πληθυσμού και οι μεταβαλλόμενοι παράγοντες κινδύνου έχουν εισαγάγει μια νέα εποχή παγκόσμιων προκλήσεων υγείας», δήλωσε ο Δρ. Christopher Murray, Διευθυντής του Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον. «Τα στοιχεία αυτά αποτελούν ένα καμπανάκι κινδύνου, προτρέποντας κυβερνήσεις και ηγέτες στον τομέα της υγείας να αντιδράσουν άμεσα και στρατηγικά στις ανησυχητικές τάσεις που διαμορφώνουν τις ανάγκες δημόσιας υγείας».
