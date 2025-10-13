Δωρεάν μαστογραφίες και δράσεις πρόληψης από το «Θεαγένειο» Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
YGEIAMOU.GR
Δωρεάν εξετάσεις Θεαγένειο Νοσοκομείο καρκίνος μαστού

Δωρεάν μαστογραφίες και δράσεις πρόληψης από το «Θεαγένειο» Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Ενημέρωση και πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού - Δράσεις και δωρεάν εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη

Δωρεάν μαστογραφίες και δράσεις πρόληψης από το «Θεαγένειο» Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
ygeiamou.gr team
Ο Οκτώβριος, παγκοσμίως αφιερωμένος στην πρόληψη και ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, φέρνει φέτος τη Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο της πρόληψης. Με αφορμή τα 40 χρόνια λειτουργίας του Κέντρου Προληπτικού Ελέγχου «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», το «Θεαγένειο» Αντικαρκινικό Νοσοκομείο και το Χειρουργικό Ογκολογικό Τμήμα Μαστού, σε συνεργασία με το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα, οργανώνουν ένα τετραήμερο δράσεων αφιερωμένων στην ενημέρωση και τον προληπτικό έλεγχο, προσφέροντας δωρεάν εξετάσεις και μαστογραφίες σε γυναίκες.

Συγκεκριμένα:

– Την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου και τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, από τις 3:00μμ έως τις 6:00μμ, θα πραγματοποιηθούν περίπου 100 δερεάν εξετάσεις στο Απογευματινό Ιατρείο Μαστού από τους ιατρούς του Χειρουργικού Ογκολογικού Τμήματος Μαστού. Τα ραντεβού αφορούν νέους ασθενείς, είτε για πρόληψη είτε για παθήσεις μαστού. Μετά την εξέταση, όπου κριθεί απαραίτητο, θα πραγματοποιηθεί και μαστογραφία. Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να κλείσουν ραντεβού στα τηλέφωνα 2310898848 & 2310898849 από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8:00πμ έως 4:00μμ.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης