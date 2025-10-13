Δωρεάν μαστογραφίες και δράσεις πρόληψης από το «Θεαγένειο» Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Ενημέρωση και πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού - Δράσεις και δωρεάν εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη
Ο Οκτώβριος, παγκοσμίως αφιερωμένος στην πρόληψη και ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, φέρνει φέτος τη Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο της πρόληψης. Με αφορμή τα 40 χρόνια λειτουργίας του Κέντρου Προληπτικού Ελέγχου «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», το «Θεαγένειο» Αντικαρκινικό Νοσοκομείο και το Χειρουργικό Ογκολογικό Τμήμα Μαστού, σε συνεργασία με το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα, οργανώνουν ένα τετραήμερο δράσεων αφιερωμένων στην ενημέρωση και τον προληπτικό έλεγχο, προσφέροντας δωρεάν εξετάσεις και μαστογραφίες σε γυναίκες.
Συγκεκριμένα:
– Την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου και τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, από τις 3:00μμ έως τις 6:00μμ, θα πραγματοποιηθούν περίπου 100 δερεάν εξετάσεις στο Απογευματινό Ιατρείο Μαστού από τους ιατρούς του Χειρουργικού Ογκολογικού Τμήματος Μαστού. Τα ραντεβού αφορούν νέους ασθενείς, είτε για πρόληψη είτε για παθήσεις μαστού. Μετά την εξέταση, όπου κριθεί απαραίτητο, θα πραγματοποιηθεί και μαστογραφία. Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να κλείσουν ραντεβού στα τηλέφωνα 2310898848 & 2310898849 από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8:00πμ έως 4:00μμ.
