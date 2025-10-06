Ραντεβού στα νοσοκομεία: Πάνω από 200.000 κλείστηκαν τις 5 πρώτες ημέρες λειτουργίας του νέου συστήματος

Περισσότερα απόσε νοσοκομεία τουέκλεισαν οι πολίτες στις πρώτες ημέρες εφαρμογής του νέου καινοτόμου προγράμματος, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας,, κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.Υπενθυμίζεται ότι το νέο σύστημα για τα, με τους πολίτες να «αγκαλιάζουν» την πρωτοβουλία αυτή, καθώς όπως δείχνουν τα στοιχεία από την πρώτη ημέρα εφαρμογής προγραμματίστηκαν 50.000 ραντεβού.Διαβάστε περισσότερα στο