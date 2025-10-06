Ραντεβού στα νοσοκομεία: Πάνω από 200.000 κλείστηκαν τις 5 πρώτες ημέρες λειτουργίας του νέου συστήματος
Ραντεβού στα νοσοκομεία: Πάνω από 200.000 κλείστηκαν τις 5 πρώτες ημέρες λειτουργίας του νέου συστήματος
Ο υπουργός Υγείας παρουσιάζοντας το Ενιαίο Σύστημα Ηλεκτρονικών Ραντεβού έκανε λόγο για παγκόσμια καινοτομία, λέγοντας πως «τέτοιου είδους ευκολία να κλείσει κανείς ραντεβού δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο»
Περισσότερα από 200.000 ραντεβού σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) έκλεισαν οι πολίτες στις πρώτες ημέρες εφαρμογής του νέου καινοτόμου προγράμματος, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Υπενθυμίζεται ότι το νέο σύστημα για τα ραντεβού των πολιτών στα δημόσια νοσοκομεία «άνοιξε» την 1η Οκτωβρίου, με τους πολίτες να «αγκαλιάζουν» την πρωτοβουλία αυτή, καθώς όπως δείχνουν τα στοιχεία από την πρώτη ημέρα εφαρμογής προγραμματίστηκαν 50.000 ραντεβού.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Υπενθυμίζεται ότι το νέο σύστημα για τα ραντεβού των πολιτών στα δημόσια νοσοκομεία «άνοιξε» την 1η Οκτωβρίου, με τους πολίτες να «αγκαλιάζουν» την πρωτοβουλία αυτή, καθώς όπως δείχνουν τα στοιχεία από την πρώτη ημέρα εφαρμογής προγραμματίστηκαν 50.000 ραντεβού.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα