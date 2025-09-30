Από καρδιαγγειακά νοσήματα 1 στους 3 θανάτους στην Ευρώπη

Οι καρδιαγγειακές παθήσεις εξακολουθούν να αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Eurostat, το 2022 σχεδόν ένας στους τρεις θανάτους (32,4%) στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκλήθηκε από νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, όπως καρδιακές προσβολές, υπέρταση ή παθήσεις της πνευμονικής κυκλοφορίας.

οκτώ στις δέκα (78,5%) περιοχές που εξετάστηκαν ανέδειξαν τα καρδιαγγειακά νοσήματα ως κύρια αιτία θανάτου, ενώ σε 18 περιοχές τα περιστατικά ξεπέρασαν το 50% του συνολικού αριθμού θανάτων.



Διαβάστε περισσότερα στο Η ανάλυση καταγράφει σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των περιφερειών. Σχεδόνπεριοχές που εξετάστηκαν ανέδειξαν τα καρδιαγγειακά νοσήματα ως κύρια αιτία θανάτου, ενώ σε 18 περιοχές τα περιστατικά ξεπέρασαν το 50% του συνολικού αριθμού θανάτων.Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr