Γιατί ορισμένοι ιοί της γρίπης είναι πιο επικίνδυνοι από άλλους; Οι ειδικοί απαντούν
Γιατί ορισμένοι ιοί της γρίπης είναι πιο επικίνδυνοι από άλλους; Οι ειδικοί απαντούν
Νέα μελέτη αποκαλύπτει τον παράγοντα του ανοσοποιητικού συστήματος που καθορίζει τη σοβαρότητα μιας λοίμωξης από τα στελέχη του ιού της γρίπης, ρίχνοντας φως σ' ένα διαχρονικά άλυτο επιστημονικό μυστήριο
Προ των πυλών είναι η «εποχή της γρίπης», πυροδοτώντας άγχος στους ανθρώπους, που προσπαθούν να ενημερωθούν σχετικά με το ποια προληπτικά μέτρα μπορούν να λάβουν για να προστατευθούν από τις ιογενείς λοιμώξεις αυτό τον χειμώνα. Οι ιοί της γρίπης Α ευθύνονται για ένα ευρύ φάσμα αναπνευστικών λοιμώξεων, από την ήπια εποχική γρίπη έως σοβαρές, απειλητικές για τη ζωή ασθένειες. Οι περισσότερες λοιμώξεις είναι σχετικά ήπιες, ωστόσο ορισμένα στελέχη του ιού μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή πνευμονία, οδηγώντας ακόμη και σε οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια.
Τι είναι, όμως, αυτό που κάνει ορισμένους ιούς της γρίπης να προκαλούν τόσο ακραίες αντιδράσεις, ενώ άλλους να επηρεάζουν ελάχιστα τους ανθρώπους; Πρόσφατη έρευνα από επιστήμονες του Paul-Ehrlich-Institut ρίχνει φως σε αυτό το ερώτημα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τι είναι, όμως, αυτό που κάνει ορισμένους ιούς της γρίπης να προκαλούν τόσο ακραίες αντιδράσεις, ενώ άλλους να επηρεάζουν ελάχιστα τους ανθρώπους; Πρόσφατη έρευνα από επιστήμονες του Paul-Ehrlich-Institut ρίχνει φως σε αυτό το ερώτημα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα