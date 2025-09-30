Γιατί ορισμένοι ιοί της γρίπης είναι πιο επικίνδυνοι από άλλους; Οι ειδικοί απαντούν

Προ των πυλών είναι η, πυροδοτώντας άγχος στους ανθρώπους, που προσπαθούν να ενημερωθούν σχετικά με το ποια προληπτικά μέτρα μπορούν να λάβουν για να προστατευθούν από τις ιογενείς λοιμώξεις αυτό τον χειμώνα. Οι ιοί τηςευθύνονται για ένα ευρύ, από την ήπια εποχική γρίπη έως σοβαρές, απειλητικές για τη ζωή ασθένειες. Οι περισσότερες λοιμώξεις είναι σχετικά ήπιες, ωστόσο ορισμένα στελέχη του ιού μπορούν να προκαλέσουν, οδηγώντας ακόμη και σε οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια.Τι είναι, όμως, αυτό που κάνει ορισμένους ιούς της γρίπης να προκαλούν τόσο ακραίες αντιδράσεις, ενώ άλλους να επηρεάζουν ελάχιστα τους ανθρώπους; Πρόσφατη έρευνα από επιστήμονες του Paul-Ehrlich-Institut ρίχνει φως σε αυτό το ερώτημα.Διαβάστε περισσότερα στο