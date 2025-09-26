Νέο φάρμακο «χτυπά» το λίπος και «επαναρρυθμίζει» τον μεταβολισμό για μόνιμο αδυνάτισμα

Παρά τη δημοφιλία της σεμαγλουτίδης και άλλων αντίστοιχων σκευασμάτων που στοχεύουν στην απώλεια βάρους, παρατηρείται ότι αρκετοί ασθενείς επανακτούν το βάρος τους, όταν σταματήσουν τις ενέσεις. Ένα νέο φάρμακο φαίνεται πως μπορεί να το αλλάξει αυτό, στοχεύοντας στην απώλεια βάρους με διαφορετικό τρόπο, οδηγώντας σε μια πιο μόνιμη λύση.Συγκεκριμένα, στη φετινή συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μελέτη του Διαβήτη στη Βιέννη, ερευνητές από μια εταιρεία βιοτεχνολογίας στο Τορίνο της Ιταλίας, ανακοίνωσαν τη δράση αυτού του φαρμάκου για την απώλεια βάρους. Το πειραματικό φάρμακο, που ονομάζεται RES-010, λειτουργεί χρησιμοποιώντας ένα συμπληρωματικό ολιγονουκλεοτίδιο, ένα συνθετικό κομμάτι γενετικού υλικού που εμποδίζει τη δράση ενός μορίου RNA, γνωστού ως miR-22.Διαβάστε περισσότερα στο