Μοναξιά στη σχέση: Γιατί νιώθουμε μόνοι ακόμη και όταν είμαστε με τον σύντροφό μας
Μπορεί να ζoύμε μαζί αλλά να νιώθουμε μόνοι; Η επιστήμη δείχνει πώς η μοναξιά επηρεάζει τις σχέσεις και τη σεξουαλική ζωή. Τι μπορείτε να κάνετε για να την αντιμετωπίσετε, σύμφωνα με έναν θεραπευτή ζευγαριών
Ίσως να έχει συμβεί και σε εσάς: να βρίσκεστε σε ένα πάρτι με τόσους ανθρώπους γύρω σας, αλλά να νιώθετε μοναξιά. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στις σχέσεις, και ειδικά σε όσες διαρκούν αρκετά χρόνια. Το ζευγάρι μένει κάτω από την ίδια στέγη, συνεχίζει την καθημερινότητά του μαζί και χώρια, αλλά στο τέλος μπορεί κάποιος από τους δύο να αισθάνεται μόνος. Σύμφωνα με μια παλιότερη μελέτη του 2016, 1 στους 6 ηλικιωμένους παντρεμένους άνδρες και γυναίκες αναφέρουν μέτρια ή έντονα συναισθήματα μοναξιάς.
Η εμπειρία της μοναξιάς δεν πηγάζει αποκλειστικά από τον αριθμό των κοινωνικών σχέσεων ή την κατάσταση της σχέσης, αλλά από την ποιότητα της σχέσης, σύμφωνα με μια παλιότερη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο International Journal of Behavioral Development. Πρόκειται για μια υποκειμενική κατάσταση, που δεν είναι συνώνυμη της απομόνωσης. Για παράδειγμα, αν δεν αισθανόμαστε ότι μας ακούν ή μας καταλαβαίνουν, μπορούμε να αισθανόμαστε συναισθηματικά αποσυνδεδεμένοι από τον σύντροφό μας. Ο Δρ. Kyle D. Killian, θεραπευτής ζευγαριών και οικογενειών συνοψίζει τα ερευνητικά ευρήματα σχετικά με τη μοναξιά στη σχέση.
