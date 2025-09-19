600 συνάνθρωποι μας θα σώζονταν κάθε χρόνο στην Αττική αν όλοι ξέραμε ΚΑΡΠΑ
600 συνάνθρωποι μας θα σώζονταν κάθε χρόνο στην Αττική αν όλοι ξέραμε ΚΑΡΠΑ
«Αν όλοι ξέραμε ΚΑΡΠΑ, 600 άτομα θα σώζονταν ετησίως στην Αττική», ήταν το μήνυμα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου για την ευαισθητοποίηση για την καρδιά μας
Σε Μνημόνιο Συνεργασίας, με στόχο την από κοινού ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης, εκπαίδευσης και πρόληψης για την καρδιαγγειακή υγεία, προχώρησαν η Ένωσις Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) και η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ) την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025 στην αίθουσα «Γεώργιος Καράντζας» της ΕΣΗΕΑ.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο δύο φορείς, εκπροσωπούμενοι από την κα Μαρία Αντωνιάδου, Πρόεδρο της ΕΣΗΕΑ, την κα Άρια Αγάτσα, Α΄ Αντιπρόεδρο της ΕΣΗΕΑ, τον κ. Κωνσταντίνο Τούτουζα, Πρόεδρο της ΕΚΕ, Καθηγητή Καρδιολογίας ΕΚΠΑ, τον κ. Αθανάσιο Τρίκα, Γ.Γ. της ΕΚΕ, Αν. Καθηγητή Καρδιολογίας και τον κ. Γ. Λάτσιο, Επεμβατικό καρδιολόγο, Υπεύθυνο Σεμιναρίων ΚΑΡΠΑ της ΕΚΕ, παρουσίασαν τους βασικούς άξονες της συνεργασίας, που -ανάμεσα σε άλλα- περιλαμβάνει την Εκπαίδευση στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) για μέλη της ΕΣΗΕΑ, τη συνεργασία σε πανελλήνιες καμπάνιες ενημέρωσης για την πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων, εκπαιδευτικά σεμινάρια δημοσιογράφων, σε συνεργασία με το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ, για την ορθή χρήση ιατρικών όρων και την έγκυρη παρουσίαση επιστημονικών δεδομένων καθώς και την ανάδειξη -μέσω των ΜΜΕ- των κοινωνικών και επιστημονικών δράσεων της ΕΚΕ, για την πληρέστερη και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών για την καρδιαγγειακή τους υγεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο δύο φορείς, εκπροσωπούμενοι από την κα Μαρία Αντωνιάδου, Πρόεδρο της ΕΣΗΕΑ, την κα Άρια Αγάτσα, Α΄ Αντιπρόεδρο της ΕΣΗΕΑ, τον κ. Κωνσταντίνο Τούτουζα, Πρόεδρο της ΕΚΕ, Καθηγητή Καρδιολογίας ΕΚΠΑ, τον κ. Αθανάσιο Τρίκα, Γ.Γ. της ΕΚΕ, Αν. Καθηγητή Καρδιολογίας και τον κ. Γ. Λάτσιο, Επεμβατικό καρδιολόγο, Υπεύθυνο Σεμιναρίων ΚΑΡΠΑ της ΕΚΕ, παρουσίασαν τους βασικούς άξονες της συνεργασίας, που -ανάμεσα σε άλλα- περιλαμβάνει την Εκπαίδευση στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) για μέλη της ΕΣΗΕΑ, τη συνεργασία σε πανελλήνιες καμπάνιες ενημέρωσης για την πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων, εκπαιδευτικά σεμινάρια δημοσιογράφων, σε συνεργασία με το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ, για την ορθή χρήση ιατρικών όρων και την έγκυρη παρουσίαση επιστημονικών δεδομένων καθώς και την ανάδειξη -μέσω των ΜΜΕ- των κοινωνικών και επιστημονικών δράσεων της ΕΚΕ, για την πληρέστερη και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών για την καρδιαγγειακή τους υγεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα