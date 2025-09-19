600 συνάνθρωποι μας θα σώζονταν κάθε χρόνο στην Αττική αν όλοι ξέραμε ΚΑΡΠΑ

«Αν όλοι ξέραμε ΚΑΡΠΑ, 600 άτομα θα σώζονταν ετησίως στην Αττική», ήταν το μήνυμα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου για την ευαισθητοποίηση για την καρδιά μας