Επαναλειτουργεί στο Αρεταίειο νοσοκομείο το πρώτο σύστημα ρομποτικής ακτινοθεραπείας



Επαναλειτουργεί η Μονάδα Στερεοτακτικής και Ακτινοθεραπείας Cyberknife στο Αρεταίειο Νοσοκομείο ενισχύοντας τον «χάρτη» ακτινοθεραπείας της χώρας μας και δίνοντας στους ογκολογικούς ασθενείς τη δυνατότητα για τεχνολογία αιχμής και προηγμένη θεραπεία.

Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2025 και με αφορμή την επανέναρξη του Cyberknife στο Α’Εργαστήριο Ακτινολογίαςτης Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αρεταίειο Νοσοκομείο, έγινε συνάντηση με επίσημο προσκεκλημένο τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας του Καρκίνου κ. Γεώργιο Καπετανάκη και συμμετέχοντες τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ, Καθ. κ. Γεράσιμο Σιάσιο, τον Πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής, Καθ. κ. Νικόλαο Αρκαδόπουλο, τον Πρόεδρο της Εφορείας του Αρεταιείου Νοσοκομείου Καθ. κ. Κωνσταντίνο Τσιούφη, την τ. Διευθύντρια του Α’ Εργαστηρίου Ακτινολογίας Καθ. κ. Λία-Άντζελα Μουλοπούλου, τον νυν Διευθυντή του Α΄Εργαστηρίου Ακτινολογίας Καθ. κ. Αχιλλέα Χατζηιωάννου, τον Επιστ. Υπεύθυνο της Μονάδας Επ. Καθ. κ. Ιωάννη Γεωργακόπουλο, την κ. Γεωργία Λυμπεροπούλου Λέκτορα Ιατρικής Φυσικής, Επ. Υπεύθυνη Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής Αρεταιείου Νοσοκομείου, καθώς και τον κ. Χρήστο Βασιλόπουλο, μέλος της Εφορείας του Αρεταιείου.



